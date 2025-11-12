Sedujo a una sanjuanina por Tinder, le sacó más de $4.000.000 y ahora le devolverá el dinero

Ángel Ariel Pedernera (32) , el sanjuanino acusado de seducir y estafar a una chica -hecho que dio a conocer Tiempo de San Juan en mayo pasado - este martes tuvo fin judicial. El acusado de la “estafa amorosa” llegó a una conciliación monetaria con la víctima y le devolverá el dinero que se apropió de ella con mentiras.

Según fuentes judiciales, la mentira de este sujeto fue muy trabajada. Estuvo un año mintiéndole a la damnificada, una charla que comenzó por Tinder terminó en un noviazgo virtual. Durante un año no se vieron nunca, siempre había una excusa para no verse. Pedernera se hacía pasar por un empresario respetado, muy ocupado y que siempre estaba de viaje.

Era un caso sospechoso, podía parecer raro, pero él se las rebuscaba para engatusar a la víctima. Llegó al extremo de utilizar otro celular para hacerse pasar por su mamá y también hablaba con la víctima.

La mujer de 29 años denunció que el sujeto se presentaba sólo como “Ángel” y le dijo que poseía una empresa constructora en Santa Fe y acá en San Juan trabajaba como pastelero para un conocido hotel. La foto que exhibía en Tinder era la de un joven rubio.

Durante todo ese lapso ocurrió la estafa. Este le pedía dinero a la chica -de 29 años- por diferentes motivos, que se le rompía la camioneta, que necesitaba para medicamentos, entre otras mentiras. Ella le ayudó sin pensarlo y le fue enviado dinero, suma que llegó a ser mayor de $4.000.000.

El pasado mayo se formalizó el hecho contra él, quedó imputado y se lo empezó a investigar en libertad. Durante estos meses el hecho se investigó, estaba la posibilidad de que haya otra víctima, pero nadie hizo una nueva denuncia contra él.

Finalmente, este martes se realizó la audiencia contra él. Su abogada defensora Sandra Leveque y el fiscal Adrián Riveros dieron a conocer al juez interviniente que se había llegado a una conciliación. Pedernera se comprometió a pagar el total de $4.000.000 y los términos son entregar 2.000.000 de pesos de cotando y 9 cuotas de $222.000 que se pagarán desde enero de 2026.