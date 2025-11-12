Cae Gabriel Paredes, conocido como "el terror" de Caucete: su tatuaje, determinante para identificarlo

Tras varias semanas de intensa búsqueda, efectivos policiales lograron detener a Gabriel Alberto Paredes , más conocido en el ámbito delictivo como “el terror" de Caucete. El hombre era requerido por la UFI de Delitos Contra la Propiedad , luego de que protagonizara un violento arrebato a principios de noviembre del año pasado.

El hecho ocurrió el 1 de noviembre de 2024 , alrededor de las 23:00 , en el barrio Conjunto 4 de Caucete. Según la denuncia, Paredes se acercó a una vivienda justo cuando la dueña se encontraba en la vereda y, sin mediar palabra, le arrebató de las manos su teléfono celular Samsung Galaxy para luego escapar corriendo.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 07.48.40 El tatuaje fue determinante para identificarlo.

La víctima radicó la denuncia al día siguiente en la Comisaría 9ª, dando inicio a la investigación. Desde entonces, el fiscal Juan Manuel Gálvez, junto al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y las auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra, solicitaron la orden de captura ante la jueza Flavia Allende, que finalmente fue concedida.

image

En las últimas horas, personal policial logró dar con su paradero y lo detuvo en la intersección de avenida Córdoba y Las Heras en Capital. Actualmente, Paredes se encuentra alojado en los calabozos de la Comisaría Cuarta, a la espera de la audiencia de formalización y control de detención.

De confirmarse su responsabilidad, podría enfrentar una segunda condena, ya que el hombre cuenta con antecedentes por hechos similares cometidos en el departamento Caucete.