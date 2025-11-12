Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan

San Juan vuelve a estar bajo alerta por tormentas . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones y actividad eléctrica entre el jueves y el viernes, con una probabilidad que oscila entre el 40% y el 70% , sobre todo durante las tardes y noches en distintos puntos de la provincia.

Ayuda al bolsillo ANSES anunció cuál será el calendario de pagos del aguinaldo para los jubilados

Contenido patrocinado Informe sobre el mercado de criptomonedas y las tendencias regulatorias en Argentina

Este jueves, el cielo permanecerá mayormente nublado y no se descartan tormentas aisladas , con temperaturas que irán desde los 25°C por la mañana hasta los 30°C por la tarde. El viento soplará desde los sectores sur y este , y se prevé que la inestabilidad continúe durante la noche.

El viernes se mantendrá el mismo panorama: ambiente húmedo, altas temperaturas y probables lluvias en diferentes zonas del territorio sanjuanino. La máxima volverá a rondar los 30°C, mientras que hacia la noche podrían registrarse nuevas tormentas dispersas.

A partir del sábado, el tiempo cambiará de forma notable. El ingreso de aire cálido provocará un ascenso de la temperatura, con una máxima estimada en 34°C, marcando el inicio de un fin de semana de calor intenso que se extenderá por varios días.

Las autoridades meteorológicas recomiendan seguir de cerca los avisos y actualizaciones oficiales, especialmente durante las tardes y noches del jueves y viernes, cuando podría aumentar la intensidad de las tormentas.