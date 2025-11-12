Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

San Juan vuelve a estar bajo alerta por tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa precipitaciones y actividad eléctrica entre el jueves y el viernes, con una probabilidad que oscila entre el 40% y el 70%, sobre todo durante las tardes y noches en distintos puntos de la provincia.
Este jueves, el cielo permanecerá mayormente nublado y no se descartan tormentas aisladas, con temperaturas que irán desde los 25°C por la mañana hasta los 30°C por la tarde. El viento soplará desde los sectores sur y este, y se prevé que la inestabilidad continúe durante la noche.
El viernes se mantendrá el mismo panorama: ambiente húmedo, altas temperaturas y probables lluvias en diferentes zonas del territorio sanjuanino. La máxima volverá a rondar los 30°C, mientras que hacia la noche podrían registrarse nuevas tormentas dispersas.
A partir del sábado, el tiempo cambiará de forma notable. El ingreso de aire cálido provocará un ascenso de la temperatura, con una máxima estimada en 34°C, marcando el inicio de un fin de semana de calor intenso que se extenderá por varios días.
Las autoridades meteorológicas recomiendan seguir de cerca los avisos y actualizaciones oficiales, especialmente durante las tardes y noches del jueves y viernes, cuando podría aumentar la intensidad de las tormentas.