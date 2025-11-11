martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Info útil

Wi-Fi público en Costa Rica: ¿comodidad ciudadana o carnada para los ciberdelincuentes?

Por Redacción Tiempo de San Juan
¿Cuáles son los riesgos del Wi-Fi público en Costa Rica? ¿Son graves? Protege tu privacidad y comprueba tu dirección IP pública. Siempre navega seguro.

¿Cuáles son los riesgos del Wi-Fi público en Costa Rica? ¿Son graves? Protege tu privacidad y comprueba tu dirección IP pública. Siempre navega seguro.

En las plazas de Costa Rica es común ver escenas que parecen sacadas de una postal moderna: estudiantes conectados a clases virtuales bajo la sombra de un árbol, turistas revisando mapas digitales o adultos mayores enviando un mensaje de voz a la familia.

Lee además
ANSES tiene un programa que reintegrar dinero a los jubilados por compras en determinados comercios.
Ayuda al bolsillo

Jubilados de ANSES: cómo acceder a los reintegros de hasta $120.000 mensuales
subio el dolar blue en san juan y cerro el lunes a $1.470
Mercado cambiario

Subió el dólar blue en San Juan y cerró el lunes a $1.470

Todo gracias al Wi-Fi público gratuito. Suena perfecto. Pero, como sucede con las frutas demasiado brillantes en el mercado, conviene mirar dos veces antes de probar.

Lo que la mayoría de usuarios ignora es que, al entrar en una red abierta, también se abren puertas invisibles. La conexión gratuita puede convertirse en una autopista directa hacia datos privados. Contraseñas, números de tarjetas, mensajes y hasta fotos pueden ser interceptados sin que la persona lo note. Un simple ejercicio como comprueba tu dirección IP pública sirve para dimensionar cuánta información dejamos expuesta al navegar. Esa “dirección” es como un número de casa en internet, y mostrarla en un barrio desconocido no siempre es la mejor idea.

Los especialistas comparan estas redes con dejar la puerta entreabierta de madrugada: quizá nadie entre, pero si alguien lo hace, el desastre es inevitable. Las técnicas de espionaje digital (desde ataques de intermediarios hasta falsificación de páginas) están a la orden del día. Y por si fuera poco, algunos cibercriminales montan redes falsas con nombres atractivos como “Wi-Fi gratis plaza central”. Los usuarios, confiados, se conectan en segundos sin sospechar que han caído en la trampa.

El problema se amplifica porque la mayoría de personas no toma precauciones. Revisar el saldo de la cuenta, enviar documentos del trabajo o hacer compras en línea se ha vuelto rutina. El peligro es que las consecuencias rara vez aparecen de inmediato.

A veces basta un descuido de minutos para que, semanas después, surjan movimientos bancarios sospechosos o se pierda acceso a redes sociales. Es como sembrar un problema invisible que germina en silencio.

Los medios y expertos internacionales ya han advertido sobre el tema de las estafas informáticas y las amenazas de utilizar el móvil: gestionar el riesgo del Wi-Fi público es tan necesario como mirar antes de cruzar la calle. Y es que el Estado ha promovido estas conexiones como símbolo de inclusión digital, pero la seguridad no siempre acompaña la iniciativa. Y allí está la paradoja: un servicio pensado para democratizar la tecnología puede terminar vulnerando la privacidad de quienes más lo necesitan.

Los turistas, más dependientes de internet en tierra ajena, son presa fácil.

Por eso muchos prefieren invertir en tarjetas electrónicas o planes de datos temporales, aunque sean más caros. La diferencia es clara: se paga en colones o dólares, no en la exposición de la vida personal. Porque, como en el viejo refrán, lo barato a veces sale caro.

La conclusión es inevitable: el Wi-Fi público en Costa Rica es útil, incluso necesario, pero también frágil. No se trata de demonizarlo, sino de aprender a usarlo con la misma cautela con la que uno resguarda su billetera en una plaza concurrida.

Porque sí, la conectividad gratuita es un regalo de la modernidad, no hay duda, pero uno que exige abrirlo con cuidado, de lo contrario puede traer más dolores de cabeza que alegrías.

Seguí leyendo

Un joven de 25 años perdió el control de su moto, se estrelló y murió en el acto

El lunes arrancó con un fuerte temblor en San Juan

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Sin lluvias pero con muchas nubes, así se vivirá el domingo en San Juan

Sábado templado y con sol: un buen respiro en San Juan

Fortísimo accidente en el Centro Cívico por un taxi que pasó en rojo

Después de la lluvia y el viento, cuál es el estado de las rutas en San Juan

ANSES modificó el calendario de pago por los feriados: ¿cuándo se cobra cada prestación?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES tiene un programa que reintegrar dinero a los jubilados por compras en determinados comercios.
Ayuda al bolsillo

Jubilados de ANSES: cómo acceder a los reintegros de hasta $120.000 mensuales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

Te Puede Interesar

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves
Insólito

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

Por Redacción Tiempo de San Juan
La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada
Legislatura

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

Las tareas de repavimentación de la Avenida Libertador se realizan desde el pasado 5 de marzo.
Importante mejora

Tramo por tramo, cuál es el avance de la obra en la Avenida Libertador

Las autoridades de Seguridad de la provincia dispusieron el operativo y los accesos para la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Info útil

Accesos, operativo y todo lo que tenés que saber para llegar a la Fiesta Nacional del Sol 2025

Desde el Ministerio de Educación se refirieron al decreto nacional que permite a los colegios privados aumentar sus cuotas sin pedir autorización.
Modifición

Tras la medida nacional que desregula las subas de cuotas de los colegios, qué dicen desde Educación en San Juan