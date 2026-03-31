Cerró un café del centro sanjuanino: qué pasaría con el inmueble

Un tradicional café ubicado en la esquina noreste de calles Catamarca y Santa Fe, frente a un reconocido sanatorio del microcentro sanjuanino, cerró sus puertas a principios de este año y el local permanece actualmente sin actividad.

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Se trata del café Edymar, un espacio que durante años funcionó en esa transitada esquina y que, según indicaron fuentes calificadas a este diario, ya no presenta rastros visibles de su funcionamiento. En el lugar, las ventanas fueron cubiertas y la puerta quedó resguardada, sin elementos que den cuenta de la actividad gastronómica que supo tener.

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De acuerdo a la misma información, el inmueble sería sometido a tareas de remodelación en el corto plazo. No obstante, hasta el momento no trascendió qué destino tendrá una vez finalizadas las obras: si será puesto en alquiler, vendido o destinado a un nuevo emprendimiento comercial.

El cierre del café marca la salida de un punto habitual para vecinos, trabajadores y clientes de la zona, que lo frecuentaban tanto por su ubicación estratégica como por su oferta gastronómica.

En reseñas publicadas en internet, usuarios destacaban la atención y la calidad de sus productos: “Muy buena atención, excelentes cafés, riquísimos lomos y barrolucos, atendido por sus propios dueños”, señalaron.