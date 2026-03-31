Durante enero-marzo, las solicitudes de microcréditos para el comercio de San Juan crecieron un 30%

La solicitud de microcréditos del sector comercial tuvo un incremento del 30% en el período enero-marzo de 2026, en comparación con el mismo lapso del año pasado. Por otro lado, los destinados a bienes de capital presentaron una suba del 20% en dicho intervalo. Esto de acuerdo a datos de la Agencia Calidad San Juan.

Manuel Rodríguez, presidente de la firma, confirmó que desde principios de año hasta marzo hubo un pedido superior a 47 microcréditos dentro del sector comercial. Esto representa un aumento del 30% en relación con el primer trimestre de 2025 . Según Rodríguez, estas cifras abarcan las líneas de crédito de hasta $3.000.000, sin incluir la consignada a bienes de capital.

Los principales rubros que han liderado el pedido de préstamos fueron indumentaria y alimentos. Además, Rodríguez informó que el financiamiento también se encuentra disponible para los sectores de servicios y turismo, con mínimas exigencias. Las facilidades de acceso son el principal atractivo para los comerciantes que solicitan créditos en la Agencia Calidad San Juan, ya que otras entidades suelen exigir una antigüedad determinada, entre otros requerimientos.

Por otra parte, detalló que hubo un alza del 20% en los créditos para bienes de capital o durables dentro del ámbito comercial en los períodos señalados anteriormente.

Rodríguez informó que existen tres líneas de crédito ofrecidas por ventanilla abierta: una destinada a capital de trabajo de hasta $3.000.000, con un plazo de devolución de 18 meses; otra orientada a bienes de capital de hasta $6.000.000, con un plazo de pago de 36 meses; y una tercera que puede utilizarse tanto para capital de trabajo como para bienes de capital, con un tope de $2.000.000. “Aunque los fondos se agotan periódicamente, se van renovando a medida que se recuperan las cuotas o se inyectan nuevos recursos”, señaló.

El financiamiento mediante la Agencia Calidad San Juan comprende una tasa de interés mucho menor a la del mercado y, en consecuencia, representa una oportunidad para que las empresas sanjuaninas obtengan “ayuda económica” de forma flexible y confiable al tratarse de un organismo oficial.