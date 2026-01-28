San Juan pone en marcha créditos con tasa subsidiada para cosecha y acarreo

El Gobierno de San Juan anunció la implementación de una nueva línea de financiamiento destinada a acompañar a los principales sectores productivos de la provincia. Se trata de un Programa de Créditos para Cosecha y Acarreo , desarrollado en conjunto con la Agencia Calidad San Juan y el Banco San Juan , orientado a productores vitícolas y olivícolas radicados en territorio sanjuanino.

La herramienta crediticia busca cubrir los costos y gastos asociados a las tareas de cosecha y traslado de uva, olivos y uva en fresco, una etapa clave dentro del ciclo productivo. La línea contempla una bonificación del 20% en la tasa de interés, aportada por el Gobierno provincial, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento y sostener la actividad en un contexto desafiante para el sector.

En cuanto a sus características, el crédito tiene un plazo total de 12 meses, con un período de gracia de cuatro meses. La tasa de interés se rige por el esquema TAMAR y cuenta con el subsidio mencionado. El monto máximo a financiar alcanza hasta 60 millones de pesos para productores primarios y hasta 400 millones de pesos para establecimientos industriales, con garantías a satisfacción del Banco San Juan.

Desde la entidad bancaria destacaron el valor de la iniciativa y remarcaron su impacto en el entramado productivo local. Señalaron que el objetivo es acompañar a los productores en momentos decisivos de la actividad, ofreciendo herramientas financieras acordes a sus necesidades y alineadas con el desarrollo regional.

Además, subrayaron que el trabajo conjunto con el Gobierno de San Juan y la Agencia Calidad San Juan permite fortalecer el vínculo con quienes producen, generan empleo y agregan valor en la provincia, consolidando cadenas productivas que forman parte de la identidad económica sanjuanina.

Quienes estén interesados en acceder a esta línea de créditos pueden obtener más información a través del sitio oficial del Banco San Juan. La propuesta se suma a un conjunto de políticas orientadas a sostener e impulsar la producción local, con foco en los sectores vitivinícola y olivícola, considerados pilares fundamentales de la economía provincial.