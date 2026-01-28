miércoles 28 de enero 2026

Producción

San Juan pone en marcha créditos con tasa subsidiada para cosecha y acarreo

La propuesta está dirigida a productores vitícolas y olivícolas de la provincia e incluye una bonificación del 20% en la tasa de interés para afrontar gastos vinculados a una etapa clave del calendario productivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de San Juan anunció la implementación de una nueva línea de financiamiento destinada a acompañar a los principales sectores productivos de la provincia. Se trata de un Programa de Créditos para Cosecha y Acarreo, desarrollado en conjunto con la Agencia Calidad San Juan y el Banco San Juan, orientado a productores vitícolas y olivícolas radicados en territorio sanjuanino.

Más allá de la Circunvalación, este 2026 se perfila como un año de intensa actividad para la obra pública provincial, con un incremento proyectado de entre el 30% y el 40% en el presupuesto en comparación con el periodo 2025.
Circunvalación de San Juan: ya iniciaron tareas para la histórica repavimentación del anillo completo
El crochet que no fue y que merecía ser

La herramienta crediticia busca cubrir los costos y gastos asociados a las tareas de cosecha y traslado de uva, olivos y uva en fresco, una etapa clave dentro del ciclo productivo. La línea contempla una bonificación del 20% en la tasa de interés, aportada por el Gobierno provincial, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento y sostener la actividad en un contexto desafiante para el sector.

En cuanto a sus características, el crédito tiene un plazo total de 12 meses, con un período de gracia de cuatro meses. La tasa de interés se rige por el esquema TAMAR y cuenta con el subsidio mencionado. El monto máximo a financiar alcanza hasta 60 millones de pesos para productores primarios y hasta 400 millones de pesos para establecimientos industriales, con garantías a satisfacción del Banco San Juan.

Desde la entidad bancaria destacaron el valor de la iniciativa y remarcaron su impacto en el entramado productivo local. Señalaron que el objetivo es acompañar a los productores en momentos decisivos de la actividad, ofreciendo herramientas financieras acordes a sus necesidades y alineadas con el desarrollo regional.

Además, subrayaron que el trabajo conjunto con el Gobierno de San Juan y la Agencia Calidad San Juan permite fortalecer el vínculo con quienes producen, generan empleo y agregan valor en la provincia, consolidando cadenas productivas que forman parte de la identidad económica sanjuanina.

Quienes estén interesados en acceder a esta línea de créditos pueden obtener más información a través del sitio oficial del Banco San Juan. La propuesta se suma a un conjunto de políticas orientadas a sostener e impulsar la producción local, con foco en los sectores vitivinícola y olivícola, considerados pilares fundamentales de la economía provincial.

Por qué se inunda Zonda

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores del dique

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Un menor, en el ojo de la tormenta: lo atraparon tras un robo en Rivadavia y ahora volvió a caer por secuestrar $1.000.000 en bebidas y cigarrillos

Por qué se inunda Zonda

Con cambios en el recorrido, se corre el capítulo V de la Vuelta a San Juan

Milei difundió un audio de Cristina Kirchner que menciona a San Juan y un exgobernador: "No va a poder pagar las jubilaciones"