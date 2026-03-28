lunes 30 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Devoción y folclore

La Cabalgata de Fe a la Difunta Correa 2026 se vive a puro sol y relincho

Tiempo de San Juan te muestra en vivo el desarrollo de uno de los eventos más convocantes y coloridos de San Juan.

cabalgata de la fe 2026 (1)
cabalgata de la fe 2026 (2)
cabalgata de la fe 2026 (3)
cabalgata de la fe 2026 (4)

La XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa retomó su marcha desde Caucete con destino hacia Vallecito. Bajo a un Sol radiante, que hace varias ediciones no acompañaba el paso de los promesantes y jinetes llegados desde diferentes latitudes.

Lee además
Cristian Rubia, en el santuario de la Difunta Correa, su segunda casa.
En camino

Tras disfrutar de una convocante Cabalgata de Fe, el paraje de la Difunta Correa se prepara para su gran libro
Según fuentes oficiales, 40.000 personas se movilizaron con comodidad y sin inconvenientes en el paraje recientemente remodelado de la Difunta Correa, durante la XXXV Cabalgata de Fe.
A pleno

Aprobado por los gauchos: cómo se vivió la XXXV Cabalgata de Fe, tras las remodelaciones en la Difunta Correa,
cabalgata de la fe 2026 (2)

Tras vivir una noche llena de camaradería y fogones en el predio caucetero, la columna avanzaba a media mañana de este sábado a paso firme hacia el paraje donde agradecerá los favores recibidos por la santa pagana y desplegará una fiesta que une tradición, fe y sentimiento.

cabalgata de la fe 2026 (3)

Ya en Vallecito, el gauchaje disfrutará el almuerzo para luego vivir la primera jineteada en la cual se elegirá el primer campeón de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Luego, se vivirá el espectáculo artístico que inaugurará el flamante escenario del predio.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Tiempo de San Juan llegó a Vallecito para mostrar los instantes previos a la llegada de la columna de jinetes que viven la XXXV edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Mirá todo el color y seguí en vivo el evento más tradicional de la provincia junto a @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Temas
Seguí leyendo

Tradición, fe y mucho sol en una multitudinaria Cabalgata a la Difunta Correa

Destrozos en la Difunta Correa, apenas inauguradas las históricas obras: pondrán cámaras antivándalos

Tras las inauguraciones en el paraje, cuáles son las obras que aún resta terminar en la Difunta Correa

En fotos, así es la transformación histórica para uno de los sitios más icónicos de San Juan: la Difunta Correa

Confirman el bono de $70.000 para los jubilados en abril: a quién le corresponde

El calor no se va: alerta por altas temperaturas para el arranque de semana en San Juan

¿Continuará el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

Milei hablará en cadena nacional por la causa YPF

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
confirman el bono de $70.000 para los jubilados en abril: a quien le corresponde
Ayuda al bolsillo

Confirman el bono de $70.000 para los jubilados en abril: a quién le corresponde

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan video
El drone de Tiempo 

Desde el aire, cómo se ve la zona que se convertirá en un nuevo pulmón verde de San Juan

La resiliencia de María: la trapito que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios video
Historias

La resiliencia de María: la "trapito" que sueña con ser abogada y pide una computadora para terminar los estudios

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?
De la ficción al triatlón extremo

Las postales de Nicolás Cabré por las calles sanjuaninas: ¿cómo terminó después de 6 horas de competencia?

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero
Luto

Tristeza en el fútbol sanjuanino tras la muerte de un joven jugador de Minero

Imagen cortesía Sí San Juan
Tensión total

Susto en el aire: el piloto se descompensó y su hijo tuvo que guiar la aeronave hasta el Aeroclub de Pocito

Te Puede Interesar

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: Son pagos por publicidad
Polémica

Habló el árbitro sanjuanino salpicado en la investigación por pagos irregulares ligados a la AFA: "Son pagos por publicidad"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La desvinculación de Analía García, referente en el vínculo con la comunidad, desató cuestionamientos de empresarios de Iglesia hacia Barrick.
Repercusiones

Sacudón en Barrick: el despido de una gerenta clave desató malestar de empresarios en Iglesia

La Cuadrilla del Manteca, los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha video
Quiénes son

La "Cuadrilla del Manteca", los sanjuaninos que entre cuarteto y calor se volvieron virales en plena cosecha

Una por una, las actividades que se podrá realizar en San Juan durante Semana Santa.
Presentación

Repasá las más de 100 páginas de actividades en San Juan para este finde largo de Semana Santa

Avanza el pavimento de Avenida España: cómo se trabaja en la intersección con Libertador
Obra pública

Avanza el pavimento de Avenida España: cómo se trabaja en la intersección con Libertador