La Cabalgata de Fe a la Difunta Correa 2026 se vive a puro sol y relincho

La XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa retomó su marcha desde Caucete con destino hacia Vallecito. Bajo a un Sol radiante, que hace varias ediciones no acompañaba el paso de los promesantes y jinetes llegados desde diferentes latitudes.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Tiempo de San Juan te muestra en vivo el desarrollo de uno de los eventos más convocantes y coloridos de San Juan.
La XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa retomó su marcha desde Caucete con destino hacia Vallecito. Bajo a un Sol radiante, que hace varias ediciones no acompañaba el paso de los promesantes y jinetes llegados desde diferentes latitudes.
Tras vivir una noche llena de camaradería y fogones en el predio caucetero, la columna avanzaba a media mañana de este sábado a paso firme hacia el paraje donde agradecerá los favores recibidos por la santa pagana y desplegará una fiesta que une tradición, fe y sentimiento.
Ya en Vallecito, el gauchaje disfrutará el almuerzo para luego vivir la primera jineteada en la cual se elegirá el primer campeón de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Luego, se vivirá el espectáculo artístico que inaugurará el flamante escenario del predio.