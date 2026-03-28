La Cabalgata de Fe a la Difunta Correa 2026 se vive a puro sol y relincho

La XXXV Cabalgata de Fe a la Difunta Correa retomó su marcha desde Caucete con destino hacia Vallecito. Bajo a un Sol radiante, que hace varias ediciones no acompañaba el paso de los promesantes y jinetes llegados desde diferentes latitudes.

A pleno Aprobado por los gauchos: cómo se vivió la XXXV Cabalgata de Fe, tras las remodelaciones en la Difunta Correa,

En camino Tras disfrutar de una convocante Cabalgata de Fe, el paraje de la Difunta Correa se prepara para su gran libro

Tras vivir una noche llena de camaradería y fogones en el predio caucetero, la columna avanzaba a media mañana de este sábado a paso firme hacia el paraje donde agradecerá los favores recibidos por la santa pagana y desplegará una fiesta que une tradición, fe y sentimiento.

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Ya en Vallecito, el gauchaje disfrutará el almuerzo para luego vivir la primera jineteada en la cual se elegirá el primer campeón de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa. Luego, se vivirá el espectáculo artístico que inaugurará el flamante escenario del predio.