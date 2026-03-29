Aprobado por los gauchos: cómo se vivió la XXXV Cabalgata de Fe, tras las remodelaciones en la Difunta Correa,

Según fuentes oficiales, 40.000 personas se movilizaron con comodidad y sin inconvenientes en el paraje recientemente remodelado de la Difunta Correa, durante la XXXV Cabalgata de Fe.

El ritmo acelerado con el que se trabajó en los últimos días para finalizar las remodelaciones que marcaron un cambio histórico en el paraje de la Difunta Correa dio sus frutos. Este sábado, cuando el gauchaje comenzó a llegar al predio en el marco de la XXXV Cabalgata de Fe, el lugar ya estaba listo para ser inaugurado. El balance fue positivo: según fuentes oficiales, unas 40.000 personas recorrieron cada rincón y disfrutaron, sin inconvenientes y con comodidad, del evento más tradicionalista de San Juan.

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El arribo tuvo un significado especial, ya que los jinetes fueron los primeros en transitar y experimentar el nuevo predio, intervenido de manera integral para potenciar su valor histórico, religioso y turístico. Las obras incluyeron espacios para celebraciones, actividades culturales y artísticas, sectores gastronómicos y áreas de descanso, además de infraestructura pensada para recibir a la gran cantidad de visitantes que llegan durante todo el año.

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En ese contexto, los nuevos trazados de calles asfaltadas y las ya existentes repavimentadas permitieron un desplazamiento fluido de los visitantes, albergando de manera simultánea a caminantes, vehículos y caballos.

A su vez, la gran cantidad de parrilleros incorporados facilitó que la mayoría de los asados familiares se realizara con comodidad, sin necesidad de improvisar gran cantidad de parrillas sobre el suelo.

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Además, cada una de las zonas de parrilleros, mesas y bancos cuenta con techo, un detalle clave si se tiene en cuenta que durante la jornada el sol se hizo sentir con intensidad en la zona desértica de Vallecito. De hecho, muchas personas pudieron instalar sus iglús junto a las mesas, bajo techo y sobre superficies de cemento, lo que permitió un descanso más confortable pese a temperaturas que superaron los 30 grados.

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Si bien se registraron algunas filas en los sanitarios, los nuevos complejos de baños (sumados a los baños químicos instalados en el lugar) fueron uno de los aspectos más valorados por quienes recorrieron el predio.

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Finalmente, el tradicional espectáculo musical, con danzas y shows en vivo, se desarrolló en el nuevo escenario permanente construido en el paraje. Esto permitió que tanto la iluminación como el sonido funcionaran de manera óptima y que el espectáculo pudiera apreciarse en todo su esplendor por la gran cantidad de asistentes.