La Difunta Correa, como un hormiguero: trabajan contrarreloj para terminar desde el mega escenario hasta un puente

El imponente escenario es una de las obras más destacadas de la obras que se desarrollan a ritmo acelerado en el Paraje Difunta Correa.

A casi una semana del inicio de la Cabalgata de la Fe y en la previa de Semana Santa, fechas en las que miles de personas visitan a la Difunta Correa, un verdadero regimiento de trabajadores con cascos blancos y amarillos, pertenecientes a distintas empresas, se mueven contrarreloj en el paraje para finalizar una serie de obras que cambiarán por completo el espacio.

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Desde el imponente escenario que tendrá por primera vez el paraje de Vallecito, hasta un puente nuevo de gran tamaño y la reparación del ya existente, pasando por decenas de parrilleros y calles con el pavimento aún húmedo, las tareas avanzan a ritmo acelerado en el lugar.

Por estos días, con el objetivo de concluir las obras de refuncionalización y reforma del histórico espacio de fe que convoca a personas de todo el país, los obreros trabajan de sol a sol, según ellos mismos contaron a Tiempo de San Juan durante un recorrido por la zona.

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Las obras se hacen evidentes apenas se divisa el cartel que marca la llegada al paraje. Mientras las calles existentes son repavimentadas, las nuevas trazas delineadas para reorganizar la circulación están siendo asfaltadas.

Al mismo tiempo, otro grupo de trabajadores construye los cordones o canteros, mientras un equipo paralelo pinta las veredas recientemente creadas.

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Las tareas metalúrgicas también sobresalen. Tanto en los techos de las nuevas áreas de parrilleros como en el nuevo puente instalado para permitir el paso durante las crecientes en días de lluvia en la zona alta del cerro y en la reparación del puente existente, los soldadores trabajan sin pausa.

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Estas labores, sumadas a la colocación de pisos de madera y a los trabajos de pintura de chapas, también se desarrollan en altura para finalizar la construcción del escenario, una de las principales novedades del proyecto.

De este modo, los encargados de las obras esperan poder entregar gran parte de las construcciones en los próximos días, con vistas a su estreno durante los eventos de gran convocatoria que se celebrarán en el lugar.

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Los detalles técnicos

Según informaron en reiteradas oportunidades desde el Ministerio de Infraestructura, encargado de la ejecución del Plan Maestro integral en el Paraje Difunta Correa, el objetivo de las tareas es modernizar la infraestructura, ordenar los espacios y fortalecer tanto la actividad turística como la devoción popular.

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A lo largo del tiempo, el plan se ha desarrollado a través de 20 frentes de obra. Entre las principales intervenciones se destacan:

Integración de sectores, eliminación de barreras físicas y mejora de la accesibilidad peatonal en todo el predio.

Intervenciones urbanas en sectores recreativos.

Incorporación y renovación de parrilleros, mesas, fogones, basureros y senderos.

Remodelación del sector gastronómico: intervención integral en cinco áreas, con nuevas veredas, espacios semicubiertos, zonas de permanencia y un nuevo puente peatonal. Además, se incluye el ordenamiento de la actividad, el retiro de estructuras precarias y la construcción de nuevos módulos comerciales.

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