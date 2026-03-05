Sergio Galleguillo y Omega, los artistas confirmados para la 35ª edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las expresiones más arraigadas de la fe popular en San Juan. La 35ª edición de la Cabalgata de la Fe rumbo a la Difunta Correa , organizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, se realizará el 26, 27 y 28 de marzo, y en las últimas horas se conocieron los artistas que animarán la jornada de cierre.

Según informaron desde la organización, el espectáculo principal del 28 de marzo tendrá como figuras centrales al cantante riojano Sergio Galleguillo y a la banda sanjuanina Omega, quienes encabezarán una grilla artística pensada para acompañar el final de la tradicional travesía gaucha.

El escenario también contará con la participación de Tres para el Canto, Giselle Aldeco y Saypa, completando una propuesta musical que cada año convoca a miles de fieles y visitantes.

La cabalgata, considerada una de las manifestaciones más representativas del tradicionalismo y la religiosidad popular en la provincia, reúne a agrupaciones gauchas, promesantes y familias enteras que recorren el camino hacia el santuario de la Difunta Correa como forma de expresar su devoción.

Organizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, la Cabalgata de la Fe se ha consolidado con el paso de los años como uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural y religioso sanjuanino, combinando tradición, identidad y espiritualidad en una travesía que atraviesa generaciones.

En las próximas semanas, desde la entidad organizadora anticiparon que se darán a conocer los detalles sobre puntos de partida, concentraciones y actividades previstas durante las tres jornadas de esta celebración que cada año moviliza a miles de jinetes y peregrinos.