jueves 5 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cultura

Sergio Galleguillo y Omega, los artistas confirmados para la 35ª edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

La tradicional travesía gaucha rumbo al santuario se realizará del 26 al 28 de marzo y contará con shows musicales en su jornada de cierre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las expresiones más arraigadas de la fe popular en San Juan. La 35ª edición de la Cabalgata de la Fe rumbo a la Difunta Correa, organizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, se realizará el 26, 27 y 28 de marzo, y en las últimas horas se conocieron los artistas que animarán la jornada de cierre.

Lee además
nos encontro un arabe: un sanjuanino conto su odisea en medio de la guerra en medio oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente
disfruta de tu talento en el iopps: abren las inscripcione para los talleres anuales de teatro
Formación y expresión

Disfrutá de tu talento en el IOPPS: abren las inscripcione para los Talleres Anuales de Teatro

Según informaron desde la organización, el espectáculo principal del 28 de marzo tendrá como figuras centrales al cantante riojano Sergio Galleguillo y a la banda sanjuanina Omega, quienes encabezarán una grilla artística pensada para acompañar el final de la tradicional travesía gaucha.

El escenario también contará con la participación de Tres para el Canto, Giselle Aldeco y Saypa, completando una propuesta musical que cada año convoca a miles de fieles y visitantes.

image

La cabalgata, considerada una de las manifestaciones más representativas del tradicionalismo y la religiosidad popular en la provincia, reúne a agrupaciones gauchas, promesantes y familias enteras que recorren el camino hacia el santuario de la Difunta Correa como forma de expresar su devoción.

Organizada por la Federación Gaucha Sanjuanina, la Cabalgata de la Fe se ha consolidado con el paso de los años como uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural y religioso sanjuanino, combinando tradición, identidad y espiritualidad en una travesía que atraviesa generaciones.

En las próximas semanas, desde la entidad organizadora anticiparon que se darán a conocer los detalles sobre puntos de partida, concentraciones y actividades previstas durante las tres jornadas de esta celebración que cada año moviliza a miles de jinetes y peregrinos.

Temas
Seguí leyendo

Un corte de pelo en la altura: el particular video sanjuanino que se hizo viral

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Otra vez, la crecida sorprendió a Valle Fértil: mirá los videos

Un sanjuanino ganó $780.000.000 en el Quini 6: mirá en qué departamento hizo la jugada

¡A tomar por Cuyo! Tres días a puro teatro en una edición internacional

FOEVA rompe la paritaria vitivinícola y convoca a un paro nacional

Empleo joven: 84 jóvenes de Capital iniciaron prácticas y 35 accedieron a un trabajo formal

"¿Vos has visto que es larga?": el video del pastor sanjuanino que es furor por una cámara oculta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Perla (tercera de izquierda a derecha), la venedora del Quini 6 millonario, junto a su familia. video
Videonota

Perla, la agenciera nuevejulina de 77 años que vendió el Quini millonario: "Estoy feliz porque el ganador es un trabajador"

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo
Tecnología

Orgullo sanjuanino: la UNSJ logró una histórica patente mundial para la industria del petróleo

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga
Una detenida

Dos allanamientos por robo en asentamientos de Santa Lucía, terminaron con una detenida por droga

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

El funcionario judicial que sufrió el ataque trabaja en el edificio de calle Rivadavia.
Ataque a funcionario

El colmo: robaron en la casa de un fiscal sanjuanino que investiga los delitos contra la propiedad

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas
Complicado

El penitenciario acusado de estafar a sus compañeros por $222.000.000 continuará tras las rejas

Te Puede Interesar

Nos encontró un árabe: un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.
Importante botín

Denunciaron el robo de 3.000 kilos de pasas en una finca en Caucete

El EPRE de San Juan se enfrentó con el ENRE por que este organismo le concedió la disponibilidad de uso por 25 años a Vicuña de la línea eléctrica de 500 kV.
Tensión en San Juan

Línea de 500 kV para una minera: los argumentos con que el EPRE salió a cruzar a Nación

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por tratos con droga e intentó atacar al fiscal
Gravísimo

Caos en Tribunales: un reo admitió haber golpeado a un guardia por "tratos con droga" e intentó atacar al fiscal

Bullrich, ¿contra el Chiqui Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de apropiación por parte de la AFA
Tras volver de Venezuela

Bullrich, ¿contra el "Chiqui" Tapia?: recibió a Nahuel Gallo y dijo que hubo un intento de "apropiación" por parte de la AFA