Anunciaron cuándo será la próxima Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

La cuenta regresiva ya empezó para una de las expresiones más profundas de la fe popular en la provincia. La Federación Gaucha Sanjuanina confirmó que la 35ª edición de la Cabalgata de la Fe rumbo a la Difunta Correa se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: el 26, 27 y 28 de marzo.

Se trata de uno de los eventos religiosos y culturales más emblemáticos del calendario sanjuanino, que año tras año convoca a tradicionalistas, agrupaciones gauchas, promesantes y familias enteras que participan de la travesía a caballo como forma de renovar su devoción.

La cabalgata, considerada la más representativa dentro de este tipo de manifestaciones, forma parte del cronograma oficial que organiza la Federación Gaucha Sanjuanina y se ha consolidado como un símbolo de identidad provincial.

Desde la organización adelantaron que en las próximas semanas se informarán los detalles vinculados a los puntos de partida, concentraciones y actividades previstas a lo largo de los tres días. Como ocurre cada año, se espera una masiva participación y un fuerte impacto turístico y cultural alrededor de una tradición que trasciende generaciones en San Juan.