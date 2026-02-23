lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Confirmado

Anunciaron cuándo será la próxima Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa

La 35ª edición de la tradicional peregrinación gaucha se realizará a fines de marzo y volverá a convocar a cientos de fieles y familias sanjuaninas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cambió la fecha de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa.

Cambió la fecha de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa.

La cuenta regresiva ya empezó para una de las expresiones más profundas de la fe popular en la provincia. La Federación Gaucha Sanjuanina confirmó que la 35ª edición de la Cabalgata de la Fe rumbo a la Difunta Correa se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: el 26, 27 y 28 de marzo.

Lee además
marcelo castanares, el estilista que cruzo la cordillera para ganar un lugar de privilegio en santiago de chile
Sanjuaninos por el Mundo

Marcelo Castañares, el estilista que cruzó la cordillera para ganar un lugar de privilegio en Santiago de Chile
con canciones propias y stickers a $500, tabor musica el coro juvenil catolico que busca grabar su primer album
De la misión al estudio

Con canciones propias y stickers a $500, Tabor Música el coro juvenil católico que busca grabar su primer álbum

Se trata de uno de los eventos religiosos y culturales más emblemáticos del calendario sanjuanino, que año tras año convoca a tradicionalistas, agrupaciones gauchas, promesantes y familias enteras que participan de la travesía a caballo como forma de renovar su devoción.

La cabalgata, considerada la más representativa dentro de este tipo de manifestaciones, forma parte del cronograma oficial que organiza la Federación Gaucha Sanjuanina y se ha consolidado como un símbolo de identidad provincial.

Desde la organización adelantaron que en las próximas semanas se informarán los detalles vinculados a los puntos de partida, concentraciones y actividades previstas a lo largo de los tres días. Como ocurre cada año, se espera una masiva participación y un fuerte impacto turístico y cultural alrededor de una tradición que trasciende generaciones en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

¡Capusotto vuelve a San Juan! Cuándo actuará y dónde comprar las entradas

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Una familia de Rawson busca a su mascota, el loro "Muñeco": ofrecen recompensa

Aceite de cannabis en San Juan: qué pasa con la venta por OSP y en departamentos alejados

Dos sanjuaninos ganaron más de $5.000.000 con el Quini 6

Boleto escolar y docente gratuito: qué opinan los sanjuaninos, según una encuesta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Delitos sexuales

Cayó preso un sanjuanino que usaba un falso perfil y contactaba a niñas de 9 años y le enviaba pornografía infantil

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos
Apelación

Caso Tellechea: el fiscal Maldonado cruzó al tribunal y aseguró que falló sin perspectiva de derechos humanos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento
En marzo

Adicus se sumará a un paro universitario de 48 horas por la ley de financiamiento