Una por una, las 20 transformaciones del paraje Difunta Correa

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía avanza con la ejecución de un Master Plan integral en el Paraje Difunta Correa , una estrategia que busca modernizar la infraestructura, ordenar los espacios y fortalecer tanto la actividad turística como la devoción popular. Actualmente, el plan se desarrolla a través de 20 frentes de obra que se encuentran en ejecución, en distintas etapas de avance, consolidando una transformación progresiva del predio.

Reforma integral La Difunta Correa, bendita con más obras: se viene el polideportivo con cancha y otros chiches

Entre los frentes que integran el Master Plan se incluyen cuatro intervenciones en el sistema de SANITARIOS, orientadas a mejorar la capacidad, el confort y la accesibilidad para peregrinos y visitantes. En estos sectores se desarrollan tareas de refacción y ampliación de núcleos existentes, construcción de nuevos espacios sanitarios, incorporación de baños adaptados para personas con discapacidad, rampas de acceso y piletas exteriores con pérgolas de sombra. También se avanza con la renovación de pisos, techos, artefactos e instalaciones generales, fortaleciendo el funcionamiento integral del sistema.

El plan contempla además cuatro frentes de obra correspondientes al SECTOR GASTRONÓMICO, donde se ejecutan tareas de remodelación y reorganización de galerías con estructuras metálicas reforzadas, nuevos cielorrasos y pisos estampados. En paralelo, se avanza con la incorporación de luminarias modernas, cartelería, veredas y cordones, mejorando la circulación peatonal y la seguridad del área. El proyecto incluye la construcción de módulos semicubiertos, pérgolas que amplían las zonas de sombra, la refuncionalización de espacios existentes y la mejora de accesos y fachadas, jerarquizando el paseo comercial.

image

Otro frente relevante es la REFACCIÓN Y REMODELACIÓN DEL SECTOR ASADORES, orientada a mejorar la infraestructura de servicios y los espacios de uso comunitario. Allí se desarrollan tareas de reorganización de parrilleros, mesas y bancos, restauración de asadores existentes y montaje de nuevas estructuras metálicas y equipamiento. El proyecto incorpora sectores semicubiertos con pérgolas, galerías y nuevas circulaciones peatonales, además de un puente peatonal que fortalece la conectividad interna del predio.

El Master Plan incluye dos frentes específicos vinculados a la señalización y los servicios al visitante: TÓTEM Nº 1 y TÓTEM Nº 2, que se integran al esquema general del predio como puntos de referencia, orientación e información, contribuyendo al ordenamiento del espacio y a una mejor experiencia de los visitantes.

image

A estos frentes se suma la CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD RURAL, donde se desarrollan tareas de movimiento de suelos, fundaciones y estructuras, fortaleciendo la presencia de servicios esenciales en el área.

También avanza la CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO, concebido como un espacio destinado a actividades culturales, religiosas y comunitarias. En este sector se ejecutan trabajos estructurales vinculados a plateas y armado de estructuras, que permitirán acompañar celebraciones y eventos de gran convocatoria.

Otro frente en ejecución es la AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA PARAGUAY, donde se realizan tareas de acondicionamiento general, trabajos de pintura, revoques y mejoras edilicias, integrando el edificio educativo al nuevo esquema de ordenamiento del paraje.

image

El plan contempla además la CONSTRUCCIÓN DEL CAPS VALLECITO, con trabajos estructurales y de cerramiento orientados a fortalecer la atención primaria de la salud en una zona de alta concurrencia.

Asimismo, se desarrolla la CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR ESTACIONAMIENTO, con tareas de movimiento de suelo, ejecución de canteros y pasarelas peatonales, fundamentales para ordenar el ingreso vehicular y mejorar la seguridad y accesibilidad de quienes llegan al predio.

image

Como parte de las intervenciones complementarias, el Master Plan suma obras que mejoran el uso cotidiano y la experiencia de quienes recorren el paraje. Entre ellas se destacan la construcción de BANCOS Y MESAS, la ejecución de NUEVAS VEREDAS y las OBRAS DE ILUMINACIÓN general, que aportan mayor seguridad, mejor visibilidad y un recorrido más ordenado para peregrinos y visitantes.

A estos trabajos se suma además la PINTURA de distintos sectores que se encontraban deteriorados, una intervención que permite recuperar superficies, mejorar la imagen general del santuario y poner en valor espacios de uso cotidiano para peregrinos y visitantes.

Con estos 20 frentes de obra en ejecución, el Master Plan del Paraje Difunta Correa avanza de manera integral, combinando infraestructura, servicios y ordenamiento territorial, con el objetivo de consolidar un espacio más accesible, ordenado y preparado para recibir a miles de peregrinos cada año, sin perder su identidad espiritual y cultural.