Decisión

UDAP hará paro a menos de 24 horas de recibir una oferta salarial

El gremio docente desestimó la propuesta del Gobierno provincial y ratificó la medida de fuerza prevista para el 2 de marzo. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El conflicto salarial docente en San Juan volvió a escalar este viernes luego de que la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) decidiera rechazar la propuesta presentada por el Ejecutivo en la última reunión paritaria y confirmara el paro anunciado para el próximo 2 de marzo, día previsto para el comienzo del ciclo lectivo.

La definición se adoptó en el plenario de delegados y fue oficializada mediante un comunicado firmado por la secretaria general del gremio, Patricia Quiroga. En el texto, UDAP dejó en claro que la oferta salarial “no responde a las expectativas del sector” y reafirmó tanto los reclamos planteados en el acta paritaria de diciembre de 2025 como las medidas de fuerza resueltas el pasado 9 de febrero.

Además, el sindicato facultó a sus congresales a acompañar eventuales resoluciones que adopte Ctera a nivel nacional, lo que podría ampliar el alcance del conflicto más allá de la provincia.

La propuesta del Gobierno había sido presentada el jueves 12 de febrero, en el marco de la segunda reunión paritaria del año, que se extendió durante más de siete horas. El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, con la participación también de los gremios UDA y AMET.

Entre los puntos ofrecidos por el Ejecutivo figuró el pago de una ayuda escolar de 100 mil pesos por hijo, a acreditarse con los haberes de febrero, y una suma de 128.801,76 pesos en concepto de equipamiento docente, también a liquidarse en el mismo mes.

En materia estrictamente salarial, la Provincia propuso dos subas del 5% sobre el Valor Índice: la primera en marzo, tomando como base diciembre de 2025, y la segunda en junio, calculada sobre marzo de 2026. A esto se agregó un incremento de seis puntos en el código E60 a partir de marzo.

Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 20 de febrero a las 14, instancia en la que los gremios debían formalizar su postura. Con el rechazo de UDAP ya confirmado, el escenario se tensiona de cara al inicio de clases.

Ahora, todas las miradas están puestas en el 2 de marzo. Si no hay una nueva propuesta que acerque posiciones, el ciclo lectivo en San Juan podría comenzar con paro y un conflicto que promete profundizarse.

