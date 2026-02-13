viernes 13 de febrero 2026

Decisión

Parque Industrial de Chimbas: ola de desalojos por tener los lotes ociosos

San Juan recuperó terrenos en el histórico parque industrial de la provincia. Cuántos incumplidores expulsaron y las expectativas

Por Elizabeth Pérez
Vista de uno de los lotes desalojados en el Parque Industrial de Chimbas.

Vista de uno de los lotes desalojados en el Parque Industrial de Chimbas.

Ante la creciente demanda de suelo industrial y la falta de terrenos disponibles, la Secretaría de Industria de San Juan endureció su postura frente a las empresas que incumplieron con sus proyectos en el Parque Industrial de Chimbas y realizó una “limpieza” administrativa y judicial sin precedentes.

La gestión actual ya ejecutó el desalojo de 10 empresas que, tras décadas de concesión, nunca iniciaron la actividad que prometieron o dejaron abandonadas sus plantas. Y están en marcha procesos judiciales de otros 5 lotes.

Es que ante la falta de suelo industrial y mientras se alienta la expansión de parques industriales hacia otros departamentos como Iglesia o Jáchal, el gobierno buscó sanear el predio y garantizar que cada metro cuadrado genere empleo genuino. El proceso de desalojo fue adelantado por Tiempo de San Juan hace un año, y ya se encuentra bastante avanzado.

El "filtro" de los 12 meses

Alejandro Martin, secretario de Industria de San Juan, lo resumió en una frase: "Si en un año no presentan planos ni inician obras, volvemos a tomar el terreno", advirtió. Desde la Secretaría explicaron que el proceso de saneamiento no es arbitrario, sino que responde a plazos legales estrictos que muchas firmas ignoraron durante años. Actualmente, cuando se otorga una adjudicación, las empresas cuentan con un plazo de un año para presentar los planos del proyecto y comenzar la ejecución de las obras.

El objetivo es terminar con la especulación inmobiliaria: existen casos de antiguos permisos que nunca se materializaron o que fueron abandonados cuando el negocio dejó de ser rentable. Estos "proyectos fantasmas" son los que hoy están siendo desadjudicados para dar lugar a firmas con capacidad de inversión y empleo inmediato.

Aunque los nombres de los desalojados se mantienen en silencio, se supo que los incumplidores responden a permisos otorgados en los inicios del parque relacionados con la molienda de minerales. Estas empresas fueron desadjudicadas debido a que nunca iniciaron obras o terminaron abandonando los proyectos porque, en su momento, dejaron de ser un negocio rentable.

Un predio lleno y con pocas vacantes

La urgencia de estos desalojos responde a una realidad física: el Parque Industrial de Chimbas en sus 97 hectáreas y 60 lotes, está prácticamente lleno y hay demanda. Hoy hay casi 50 empresas activas trabajando a pleno, y el margen de maniobra para nuevos desembarcos es nulo.

"Casi no hay disponibilidad. Hoy queda un solo lote vacío que acaba de ser desadjudicado", revelaron desde el área de Industria. Esta saturación pone bajo la lupa a otros proyectos que están en "zona gris", bajo intimación o en proceso en Fiscalía de Estado, esperando que el desalojo judicial libere el espacio para quienes esperan en fila para instalarse.

Luminarias y calles

Más allá de la recuperación de lotes, la infraestructura interna del parque sigue en marcha. Martín informó que ya se logró pavimentar la mitad de las calles internas y se reforzó la seguridad junto al consorcio de propietarios. Este año los planes son avanzar en el recambio de luminarias.

Hacia un San Juan con más parques

El diagnóstico oficial es claro: San Juan necesita más suelo industrial para no frenar su desarrollo. Con el parque industrial de Albardón llegando a su límite (aunque el intendente planea agrandarlo) y el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR) en Rivadavia enfocado en la economía circular, la mirada se traslada ahora al interior.

Martín instó a los intendentes municipales a avanzar en el desarrollo de parques industriales en sus jurisdicciones en preparación a la gran demanda que vendrá en el futuro con la expansión de la minería del cobre.

La lupa esta puesta en departamentos estratégicos como Iglesia y Jáchal, donde ya existen terrenos designados, pero falta inversión en servicios y urbanización para que entren en funcionamiento. “El modelo a seguir es también con financiamiento privado, como el de los parques bonaerenses, donde los municipios ceden terrenos y un fideicomiso privado administra el predio”, dijo el funcionario. Este modelo de negocios garantiza que el crecimiento económico se traduzca en trabajo local.

