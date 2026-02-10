Su aire acondicionado dejó de funcionar de la nada en su casa de Chimbas: se lo habían robado

Un hecho de inseguridad ocurrido en la madrugada de este martes en Chimbas terminó con un detenido. Todo comenzó cuando una mujer notó que el aire acondicionado de su vivienda había dejado de funcionar sin motivo aparente y, al revisar, descubrió que le habían robado partes del equipo.

Según informaron fuentes de la Subcomisaría Cipolletti, el episodio fue caratulado como robo en un domicilio y tuvo como protagonista a un hombre de 28 años, identificado como Brizuela, quien fue aprehendido a pocos metros del lugar del hecho.

De acuerdo a la información oficial, el sospechoso fue interceptado por personal policial en un descampado cercano a la vivienda afectada, donde caminaba con los caños de cobre del aire acondicionado en su poder. Minutos antes, la damnificada, una mujer de 39 años, había alertado a las autoridades y denunciado que un sujeto había estado sobre el techo de su casa.

Tras el procedimiento, la víctima reconoció los elementos sustraídos como propios, lo que permitió avanzar con la detención del acusado. Intervino la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia contra el detenido.