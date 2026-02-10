martes 10 de febrero 2026

Comisaría 6ta

Dos detenidos por intentar robar una batería de una camioneta en Rawson

Los detenidos quedaron a disposición de Flagrancia por el delito de robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un intento de robo ocurrido en Rawson terminó con dos personas detenidas gracias a la intervención policial. El hecho se registró en las últimas horas y tuvo como protagonistas a dos hombres de 24 años, quienes fueron sorprendidos cuando intentaban sustraer la batería de una camioneta estacionada en la vía pública.

Según informaron fuentes de la Comisaría 6ta, los sospechosos, identificados como Castro y Martínez, fueron interceptados por efectivos policiales mientras caminaban por calle Alvear. Minutos antes, los uniformados habían advertido que ambos descartaron una mochila al notar la presencia policial.

Al revisar el interior del bolso, los agentes encontraron una batería, cuya procedencia no pudieron justificar. Poco después, un hombre de 38 años se presentó en el lugar y denunció que la batería pertenecía a su camioneta Peugeot 504, que se encontraba estacionada en las inmediaciones.

