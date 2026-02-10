martes 10 de febrero 2026

En Capital

Desvalijó departamentos alquilados por día: no irá preso y pagará $400.000 a cada víctima

El imputado este martes llegó a un acuerdo y lo beneficiaron con la probation. La investigación en su contra comenzó en junio de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hombre acusado de desvalijar departamentos que se alquilan por día en Capital evitó ir a prisión tras llegar a un acuerdo judicial y ser beneficiado con la suspensión del proceso a prueba, más conocida como 'probation'. Se trata de Jonatan Daniel Rosas, quien deberá pagar $400.000 a cada una de las víctimas y cumplir reglas de conducta durante un año.

La causa se inició en junio de 2025, luego de que se registraran al menos dos hechos de hurto en inmuebles utilizados para alquiler temporario. El primero ocurrió el 30 de mayo de 2025 cuando Rosas ingresó a un departamento de Capital y, sin ejercer fuerza ni violencia, sustrajo diversos electrodomésticos, entre ellos una heladera, un televisor y una pava eléctrica. Luego escapó en el mismo vehículo en el que había llegado, un Ford Escort con visibles deterioros en su chapa.

El segundo episodio se produjo el 6 de junio de 2025, cuando el imputado volvió a ingresar a otro inmueble de la misma zona y repitió la modalidad: se llevó televisores y otros efectos del interior del departamento, nuevamente sin forzar accesos y utilizando su vehículo para la fuga.

Ambos hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad de la zona y, tras una minuciosa investigación llevada adelante por Brigada Norte de la Policía de San Juan, se identificó al sospechoso y avanzaron con la imputación por hurto simple en dos hechos.

Este martes, en audiencia resolvió aplicar a Rosas la probation por el término de un año. Como parte del acuerdo, el imputado se comprometió a abonar un total de $800.000, correspondientes a $400.000 para cada denunciante, además de realizar tareas comunitarias durante tres meses, con un total de 20 horas, en un lugar que será determinado por la Oficina de Medidas Alternativas.

