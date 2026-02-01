Tras el temporal, el Gobierno de San Juan brindó asistencia en 12 departamentos

Tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana , el Gobierno de San Juan activó un operativo integral de emergencia para asistir a las familias afectadas en distintos puntos de la provincia. El despliegue se realizó entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, con la participación coordinada de los ministerios provinciales.

El día después Entre cortes de luz y de agua, 9 de Julio fue uno de los departamentos más afectados por el temporal

Oficial Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Según informó el Ejecutivo provincial, las intervenciones alcanzaron a los departamentos de Pocito, Caucete, Albardón, Angaco, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín y 25 de Mayo, donde se brindó asistencia a vecinos damnificados por las lluvias y crecientes.

image

Desde el Gobierno indicaron que, de acuerdo con el protocolo establecido, la situación continúa siendo monitoreada de manera permanente mientras se mantenga vigente el alerta meteorológico, con el objetivo de responder rápidamente ante eventuales nuevas contingencias.

image

En paralelo, el pronóstico anticipa un escenario de inestabilidad para el Gran San Juan. Para la tarde del domingo, se prevé la posibilidad de tormentas, con temperaturas cercanas a los 25 °C y probabilidad de precipitaciones, además de viento del sur con ráfagas moderadas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo que abarca a varios departamentos de la provincia, donde podrían registrarse tormentas fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Para la noche, el panorama seguiría inestable, aunque con menor intensidad, con probabilidad de lluvias débiles y un descenso gradual de la temperatura.