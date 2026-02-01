domingo 1 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Tras el temporal, el Gobierno de San Juan brindó asistencia en 12 departamentos

El operativo provincial se desplegó entre el sábado y el domingo para asistir a familias afectadas por lluvias y crecientes. Las autoridades mantienen el monitoreo ante la persistencia del alerta meteorológico y un pronóstico de tormentas para el Gran San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
14b3496b-448b-4318-b205-f23a40229fe7

Tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, el Gobierno de San Juan activó un operativo integral de emergencia para asistir a las familias afectadas en distintos puntos de la provincia. El despliegue se realizó entre el sábado 31 de enero y el domingo 1 de febrero, con la participación coordinada de los ministerios provinciales.

Lee además
actualizacion: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por san juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
entre cortes de luz y de agua, 9 de julio fue uno de los departamentos mas afectados por el temporal
El día después

Entre cortes de luz y de agua, 9 de Julio fue uno de los departamentos más afectados por el temporal

Según informó el Ejecutivo provincial, las intervenciones alcanzaron a los departamentos de Pocito, Caucete, Albardón, Angaco, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín y 25 de Mayo, donde se brindó asistencia a vecinos damnificados por las lluvias y crecientes.

image

Desde el Gobierno indicaron que, de acuerdo con el protocolo establecido, la situación continúa siendo monitoreada de manera permanente mientras se mantenga vigente el alerta meteorológico, con el objetivo de responder rápidamente ante eventuales nuevas contingencias.

image

En paralelo, el pronóstico anticipa un escenario de inestabilidad para el Gran San Juan. Para la tarde del domingo, se prevé la posibilidad de tormentas, con temperaturas cercanas a los 25 °C y probabilidad de precipitaciones, además de viento del sur con ráfagas moderadas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo que abarca a varios departamentos de la provincia, donde podrían registrarse tormentas fuertes, caída de granizo, intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se esperan acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Para la noche, el panorama seguiría inestable, aunque con menor intensidad, con probabilidad de lluvias débiles y un descenso gradual de la temperatura.

Temas
Seguí leyendo

En Mendoza, la crecida arrastró una topadora y un operario quedó atrapado en medio del agua

Orrego recorrió las zonas afectadas por el temporal en Zonda y Ullum

El temporal golpeó zonas productivas y activó relevamientos oficiales en Zonda e Iglesia

Tras el temporal que afectó a buena parte de San Juan, continúan los trabajos para restablecer rutas y accesos

"A mí solamente se me ocurre...": el video made in Iglesia que circuló tras el temporal

En videos, así bajaba la creciente cerca de un asentamiento en Pocito

Pupé, la "instagramer" más chiquita de San Juan: carisma, "chichitos" y una historia de milagro

Este raro verano sanjuanino: chau a los 40 grados, hola a la humedad, ¿qué está pasando?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
actualizacion: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por san juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas
Videonota

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo
Datos del tiempo

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles
A prepararse

La lluvia seguirá siendo protagonista en San Juan durante este domingo: los detalles

Cecilia Román
Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

Te Puede Interesar

La Circunvalación vive el final de la Vuelta a San Juan, con el chileno Ramírez como líder de la General con 11 segundos de ventaja video
Ciclismo

La Circunvalación vive el final de la Vuelta a San Juan, con el chileno Ramírez como líder de la General con 11 segundos de ventaja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el Cerro Carmelo se puede contemplar una imponente vista de Pocito y otros rincones del Valle de Tulum.
Tiempo de verano en San Juan

Cerro Carmelo, el mirador pocitano que invita al trekking, al mountain y mucho más

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: En Brasil abusó de mí
Descargo

Habló la exnovia del fisicoculturista sanjuanino denunciado en La Plata: "En Brasil abusó de mí"

A Ruffina Sánchez o Ruffi, o Pupé, ya la reconocen cuando pasea con su mamá, hermanita y abuela por el centro de San Juan.  
Ternura sin fin

Pupé, la "instagramer" más chiquita de San Juan: carisma, "chichitos" y una historia de milagro

Tras el temporal, el Gobierno de San Juan brindó asistencia en 12 departamentos
Operativo

Tras el temporal, el Gobierno de San Juan brindó asistencia en 12 departamentos