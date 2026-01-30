viernes 30 de enero 2026

Video

En Mendoza, la crecida arrastró una topadora y un operario quedó atrapado en medio del agua

Ocurrió este viernes en inmediaciones de la Ruta 40. El hecho quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. El operario fue asistido por sus compañeros mientras se aguardaba la intervención de los equipos de emergencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
lluvia

Las intensas tormentas que se registraron este viernes en el Gran Mendoza generaron momentos de extrema tensión en la Ruta Nacional 40, a la altura de Anchoris, donde la crecida repentina del agua arrastró una topadora que realizaba tareas en la zona.

En medio del avance del caudal, uno de los operarios quedó atrapado y debió aferrarse a una cuerda para evitar ser llevado por la corriente, mientras sus compañeros intentaban asistirlo en una escena marcada por la urgencia y el peligro. Otro trabajador permanecía sobre la maquinaria, a la espera de la llegada de los equipos de emergencia.

De acuerdo a testimonios de personas que se encontraban en el lugar, la rápida reacción del personal que trabajaba en la obra fue clave para evitar una tragedia, ya que lograron sostener al operario hasta que pudo ser puesto a salvo.

El episodio ocurrió en el contexto del fuerte temporal que afectó a distintos puntos del área metropolitana mendocina, con lluvias intensas y granizo, y fue registrado en videos que circularon en redes sociales, donde se observa la violencia del agua arrastrando la maquinaria en plena tormenta.

