viernes 30 de enero 2026

Documentos

El Renaper anunció cambios y actualizaciones en el DNI y el pasaporte: cómo serán los nuevos formatos

El Gobierno dijo que el cambio se produce por razones de seguridad y para adaptar los documentos a estándares internacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Por seguridad y para adaptar los documentos a estándares internacionales, el Renaper aprobó cambios y actualizaciones en los DNI electrónico y el pasaporte, que comenzarán a verse reflejados desde el 1° de febrero.

Las modificaciones fueron anunciadas a través de las Disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial de este viernes con la firma de Pablo Luis Santos, quien dejará de conducir el Renaper en aquella misma fecha, cuando será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

Uno por uno, los cambios en el DNI y el pasaporte

La última de esas normativas fijó las características del nuevo DNI electrónico, reemplazando las establecidas por la Disposición 1255/2023. Se resolvió, en específico, que el documento mantenga su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, autorizado desde el Decreto 1501/2009, pero con variantes en los datos visibles en anverso y reverso.

Además, actualizó aspectos vinculados a las medidas de seguridad de Nivel 1, que son las que se contemplan a simple vista, mientras que las medidas de seguridad de Nivel 2 y Nivel 3 permanecen sin alteraciones.

En particular, el nuevo DNI electrónico incorpora nuevos elementos gráficos como la escarapela que enmarca el retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental, además de un holograma transparente renovado, impresión en iris, una ventana transparente y estampados táctiles.

En cuanto a los datos personalizados visibles, ahora todo el contenido se grabará íntegramente a láser, se agregará una imagen fantasma dentro de la ventana transparente y se incorporará una imagen láser cambiante (CLI) que combina la foto repetida y la letra del ejemplar, entre otras modificaciones.

Según los considerandos de la Disposición, las modificaciones responden a la necesidad de adecuación a los estándares internacionales establecidos por el Documento 9303 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que regula la identificación internacional y los parámetros técnicos de documentos de viaje.

Por su parte, la Disposición 54/2026 aprobó un nuevo diseño del pasaporte argentino y del pasaporte excepcional para extranjeros, reemplazando las características vigentes desde 2021.

El flamante modelo incorporará una hoja de policarbonato personalizada mediante tecnología de grabado láser para la impresión de los datos identificatorios, tendrá 34 páginas y contará con medidas de seguridad distribuidas en tres niveles

Según el texto oficial, esta actualización se implementa con el objetivo de reducir riesgos de fraude documental, además de agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema en línea con estándares internacionales.

La Disposición aclaró que todos los pasaportes emitidos antes de su entrada en vigor continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, sin necesidad de recambio anticipado.

En paralelo, se indicó que el Renaper seguirá utilizando los insumos existentes hasta agotar stock, manteniendo la validez de los pasaportes elaborados con esos materiales.

