jueves 29 de enero 2026

Impactante

El duro relato de un sanjuanino, pareja de la víctima del femicidio que conmueve a Comodoro Rivadavia: "Seguimos de pie"

A más de dos semanas del crimen de Valeria Schwab, la causa sigue sin detenidos y con pericias clave pendientes. El testimonio del novio de la víctima expone fallas en la búsqueda inicial, demoras judiciales y fuertes críticas al sistema de seguridad en la ciudad patagónica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Valeria Schwab franco malla sanjuanino femicidio comodoro rivadavia

A más de dos semanas del femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia, habló Franco Malla, su pareja y oriundo de San Juan, quien rompió el silencio con un fuerte reclamo por la falta de avances en la investigación. El crimen de la joven, cuyo cuerpo fue hallado en las inmediaciones del cerro Chenque tras haber salido a caminar durante la noche, continúa sin detenidos y mantiene en vilo a la comunidad, mientras la familia denuncia demoras judiciales y cuestiona el accionar policial.

El cuerpo de Valeria Schwab fue hallado el 13 de enero pasado en las inmediaciones de un barranco cercano al cerro Chenque, luego de que la joven saliera a caminar durante la noche y dejara de responder mensajes. Su desaparición fue denunciada por la familia, que participó de una intensa búsqueda junto a amigos y allegados. El hallazgo del cuerpo se produjo cerca de las 4 de la madrugada, tras el hallazgo previo de una de sus zapatillas. Dos días después, uno de los sospechosos fue hallado sin vida.

En declaraciones al medio ADNSUR, Franco Malla -pareja de la víctima y oriundo de San Juan- expresó un fuerte reclamo dirigido a la Justicia, a la policía y a las autoridades políticas, a quienes exigió mayor rapidez en las actuaciones, recursos suficientes y decisiones concretas en materia de seguridad.

“Estamos destruidos, pero seguimos de pie porque necesitamos justicia para que Valeria pueda descansar en paz”, manifestó este miércoles por la noche. El joven regresó a Comodoro Rivadavia tras haberse ido de la ciudad luego del crimen y relató que volvió para acompañar a Jessica, hermana de la víctima. “Yo desde lejos hago todo lo que puedo, con llamados, contactos, insistiendo. Ella acá pone el cuerpo. Estamos luchando como podemos, con el dolor a cuestas”, afirmó.

image

Franco sostuvo que el paso del tiempo no atenúa el impacto del crimen. “Uno no puede aceptar lo que pasó, pero el dolor no se va. Aprendemos a convivir con él, pero no desaparece”, expresó, y destacó la fortaleza de la familia de Valeria, especialmente la de su hermana. “Está muy dolida, la mamá está destruida, la tía también. Pero seguimos porque necesitamos respuestas”.

En sus declaraciones, el joven apuntó con dureza contra el accionar policial durante las horas previas al hallazgo del cuerpo. “Ese día, desde las 23:50 hasta las 3:30 de la madrugada, estuve solo buscándola. Hice entre 20 y 30 llamados a la policía y nunca se hicieron presentes. No había ni un solo patrullero, ni un policía acompañando la búsqueda, a 200 metros del centro de Comodoro. Es gravísimo”, denunció.

Según relató, la presencia policial recién se concretó cuando encontraron una zapatilla de Valeria. “Ahí exigimos que vinieran. Pero hasta ese momento estuvimos completamente solos. La búsqueda empezó con una falta de celeridad total, y eso es algo que ya denuncié en la Fiscalía”, remarcó.

Si bien reconoció un trato correcto por parte del Ministerio Público Fiscal, Franco marcó diferencias con los tiempos judiciales. “Nos atienden bien, tanto a Jessica como a mí, pero los tiempos de ellos no son los nuestros. El tiempo pasa y no hay detenidos”, señaló.

Entre los principales reclamos, mencionó la demora en los resultados de las pericias genéticas. “Estamos esperando la compatibilidad de ADN con el principal sospechoso y eso demora. Mientras tanto, el cuerpo de Valeria no puede ser cremado. Es una tortura más”, sostuvo. Explicó que una de las muestras fue enviada a Bariloche para su análisis, lo que extendió los plazos de la investigación.

“Entiendo que hay procesos, pero 14 días después no puede ser que no haya nadie detenido. Si se intensificara la búsqueda y se personalizara el caso, debería haber respuestas más rápidas”, agregó.

Foto: Mart&iacute;n Levicoy.

Foto: Martín Levicoy.

Otro de los cuestionamientos se centró en el estado del lugar donde fue hallado el cuerpo de la joven. “No debería haber una persona viviendo ahí. Esa zona debería estar vacía por respeto a Valeria y por seguridad. Sin embargo, siguen viviendo delincuentes, sigue circulando gente y nadie toma medidas. Es gravísimo”, denunció, y calificó el sector como una “zona liberada”, sin cámaras, controles ni patrullaje.

En ese marco, Franco advirtió sobre la falta de prevención del delito. “La seguridad en Comodoro es cero. Salís después de las 20 y no ves un policía. Hay niños, mujeres, familias expuestas. Esto va a volver a pasar si no hay un cambio radical”, afirmó. Si bien reconoció el acompañamiento del intendente y del gobernador, insistió en que el problema es estructural y requiere decisiones concretas, más móviles, más policías e inversión en sistemas de vigilancia.

En lo personal, el joven relató cómo atraviesa el proceso de duelo. “Tengo altibajos. Trato de ocuparme, de estar con mis hijos, de seguir trabajando. Hay momentos en los que no se puede controlar el dolor y aparece de golpe”, expresó. La familia de Valeria, aseguró, permanece unida en el reclamo de justicia. “Necesitamos que esto se acelere, que haya respuestas. No solo por Valeria, sino para que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo”, concluyó.

