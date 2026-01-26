Video: así fue el momento en el que Alan Cantero le mostró su tatuaje a Messi

El partido ya había quedado atrás, pero lo que ocurrió después terminó robándose todas las miradas. El Alan Cantero, el futbolista sanjuanino que atraviesa el mejor momento de su carrera en Alianza Lima, protagonizó una escena tan genuina como emotiva junto a Lionel Messi y el video no tardó en viralizarse.

Tras la victoria del conjunto peruano por 3 a 0 ante el Inter Miami, el ex jugador de Sportivo Peñarol aprovechó el final del encuentro para acercarse al capitán de la Selección Argentina. Entre saludos, palabras de admiración y el intercambio de camisetas, Cantero le mostró a Messi un tatuaje dedicado a él, una marca en la piel que da cuenta de su fanatismo por el Diez. La reacción del rosarino, atenta y sonriente, quedó registrada en un breve clip que rápidamente se multiplicó en redes sociales.

Las imágenes del 'momentazo' recorrieron Instagram, X y WhatsApp, acompañadas por mensajes de orgullo y emoción desde San Juan hasta Lima. El propio Cantero reposteó publicaciones de familiares y amigos, mientras que su novia resumió el sentir general con una frase simple y contundente: "Una locura", escribieron las redes.



El futbolista sanjuanino vivió un momento inolvidable tras enfrentar al Inter Miami. Un video lo captó mostrándole a Lionel Messi el tatuaje que refleja su admiración y la escena recorrió las redes.

