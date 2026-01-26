lunes 26 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Momentazo

Video: así fue el momento en el que Alan Cantero le mostró su tatuaje a Messi

El futbolista sanjuanino vivió un momento inolvidable tras enfrentar al Inter Miami. Un video lo captó mostrándole a Lionel Messi el tatuaje que refleja su admiración y la escena recorrió las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

El partido ya había quedado atrás, pero lo que ocurrió después terminó robándose todas las miradas. El Alan Cantero, el futbolista sanjuanino que atraviesa el mejor momento de su carrera en Alianza Lima, protagonizó una escena tan genuina como emotiva junto a Lionel Messi y el video no tardó en viralizarse.

Lee además
el dia que el sanjuanino alan cantero enfrento a su idolo: messi, la camiseta y un sueno hecho realidad
Inolvidable

El día que el sanjuanino Alan Cantero enfrentó a su ídolo: Messi, la camiseta y un sueño hecho realidad
la emocion del sanjuanino alan cantero y los suyos tras el momentazo con messi
Inolvidable

La emoción del sanjuanino Alan Cantero y los suyos tras el momentazo con Messi

Tras la victoria del conjunto peruano por 3 a 0 ante el Inter Miami, el ex jugador de Sportivo Peñarol aprovechó el final del encuentro para acercarse al capitán de la Selección Argentina. Entre saludos, palabras de admiración y el intercambio de camisetas, Cantero le mostró a Messi un tatuaje dedicado a él, una marca en la piel que da cuenta de su fanatismo por el Diez. La reacción del rosarino, atenta y sonriente, quedó registrada en un breve clip que rápidamente se multiplicó en redes sociales.

Sin título

Las imágenes del 'momentazo' recorrieron Instagram, X y WhatsApp, acompañadas por mensajes de orgullo y emoción desde San Juan hasta Lima. El propio Cantero reposteó publicaciones de familiares y amigos, mientras que su novia resumió el sentir general con una frase simple y contundente: "Una locura", escribieron las redes.

Video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2015852217794777493&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido

La visita de Gabriela Sabatini realzó una etapa central de la Vuelta a San Juan en Pocito

Cumpleaños con la Vuelta: 15 años de tradición sobre la bici

Dos triunfos al hilo y punta en la Liga Nacional de Vóley

Un técnico fue echado de su club y acusado de armar el equipo con ChatGPT

Colapinto voló en Barcelona: podio y buenas sensaciones con el Alpine 2026

Alarma en Boca: tres jugadores quedaron tocados tras el debut con triunfo ante Riestra

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un pibe de tamberias se adueno de la etapa 3 de la vuelta a san juan
Ciclismo

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149
Videos

Caos en los caminos de San Juan: un tramo de Ruta 40 quedó habilitado y hubo largas filas en la 149

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Pronóstico

¿Otra vez tormentas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Jonathan Cortez, el chofer del colectivo que aplastó a un motociclista que perdió la vida en Capital, recuperó la libertad este lunes.
Judiciales

Motociclista aplastado por un colectivo en Capital: el chofer guardó silencio y quedó imputado

Federico Estevez y Amelia Pomarada, dos de los cinco protagonistas del incidente.
Conmoción

Piden cadenas de oración para la familia que terminó debajo de un camión en San Luis

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda video
Video

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda

Te Puede Interesar

Una casa ardió en llamas en Las Chacritas y sospechan que fue un ajuste de cuentas: hay 5 detenidos
Grave

Una casa ardió en llamas en Las Chacritas y sospechan que fue un ajuste de cuentas: hay 5 detenidos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras el violento momento al que fueron sometidos, los cuatro hermanitos que fueron secuestrados por sus padres, se encuentran bien, bajo el cuidado de su tía.
Caso en Santa Lucía

A cuatro días del revuelo, cómo están los hermanitos que fueron secuestrados por sus padres

La Ruta 12 se convirtió en un río y el barro avanzó dejando locales gastronómicos y fincas cubiertos de lodo en Zonda.
Temporal histórico

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan
Ciclismo

Un pibe de Tamberías se adueñó de la etapa 3 de la Vuelta a San Juan

Imagen ilustrativa
Investigación

Violento asalto a una familia en Capital: hay un ladrón preso y sospechan que uno de ellos habría abusado de una víctima