sábado 24 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Quién pudiera

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido

El futbolista se enfrentará al Inter Miami del astro argentino este sábado por la tarde y, a través de las redes sociales del club, anunciaron el choque con bombos y platillos. En la imagen se lo puede ver al oriundo de esta tierra como la figura cara a cara con el Diez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nacido en San Juan y forjado en el ascenso argentino, Alan Cantero atraviesa el mejor momento de su carrera en el fútbol peruano y qué mejor manera de demostrarlo que ser protagonista de un partido junto a, nada más y nada menos que, Lionel Messi. Es que el delantero que se convirtió en una pieza importante de Alianza Lima enfrentará al Inter Miami y, por ello, el anuncio del encuentro lo tuvo como figura.

Lee además
fabricio perez y alan cantero: los pibes que salieron de la cantera de trinidad y penarol y tuvieron un martes sonado
Fútbol

Fabricio Pérez y Alan Cantero: los pibes que salieron de la cantera de Trinidad y Peñarol y tuvieron un martes soñado
el sanjuanino alan cantero la rompio en la copa sudamericana, metio un doblete e hizo estallar a la hinchada peruana
Noche soñada

El sanjuanino Alan Cantero la rompió en la Copa Sudamericana, metió un doblete e hizo estallar a la hinchada peruana

El futbolista sanjuanino no solo logró consolidarse en uno de los clubes más grandes del Perú, sino que además se convirtió en uno de los jugadores más valorados por la hinchada blanquiazul, que destaca su entrega, carácter y protagonismo en partidos decisivos. Ahora, su trayectoria tendrá un punto importante cuando se cruce en el campo de juego con el astro argentino.

El partido será este sábado a las 17 horas (hora local), en el estadio Alejandro Villanueva, situado en Lima, Perú. El mismo promete la gran presencia de público, dada la participación del GOAT. ¿Cruzará palabras el sanjuanino con Leo? El crossover promete ser más que interesante.

Embed - Club Alianza Lima on Instagram: " El trabajo no se detiene, el aliento es incondicional. @intermiamicf 24 de enero 5:00 p.m. Alejandro Villanueva. Noche Blanquiazul 2026."
View this post on Instagram

Cantero, de 27 años, dio sus primeros pasos en el fútbol en Sportivo Peñarol, donde debutó siendo muy joven y comenzó a mostrar condiciones que lo llevaron a dar el salto al plano nacional. En 2020 llegó a Godoy Cruz, en Primera División, y luego sumó experiencia en equipos como Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central, en un recorrido marcado por la perseverancia y el crecimiento progresivo.

Su gran oportunidad internacional llegó en enero de 2025, cuando fue anunciado como refuerzo de Alianza Lima. En un contexto de alta exigencia y presión, el sanjuanino respondió con actuaciones convincentes, aportando movilidad en ataque, sacrificio táctico y goles importantes tanto en la Liga 1 como en competencias continentales. Ese rendimiento le permitió ganarse rápidamente la confianza del cuerpo técnico y el reconocimiento de los hinchas.

El respaldo deportivo tuvo su correlato institucional: Alianza Lima decidió adquirir el 80% de su pase, asegurando su continuidad y apostando a Cantero como parte central del proyecto a futuro, con contrato vigente hasta 2028. La decisión fue celebrada por la parcialidad aliancista, que ve en el argentino a un futbolista comprometido con la camiseta y plenamente identificado con el club.

Temas
Seguí leyendo

Los que saben tiraron sus favoritos: quiénes son los candidatos a ganar la Vuelta a San Juan

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Un ciclista rawsino se quedó con el Prólogo y lucirá la malla líder en la primera etapa

Tivani, con el corazón en San Juan: "Me gusta el calor y correr en casa"

Giro inesperado: Borja no llegó a Cruz Azul y ya tiene nuevo club

"Si los árbitros no se dan vuelta": la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza

Los nombres de la pasión: estos son los 118 ciclistas que animarán la 41° edición de la Vuelta a San Juan

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el peloton sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la vuelta a san juan
Ciclismo

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital
Siniestro vial

Identificaron al motociclista fallecido en el accidente de tránsito con un colectivo en Capital

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños
Impactante

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas
Lo que faltaba

Insólito: un preso se quejó porque no le dan yogurt ni postre en el Penal de Chimbas

Los hermanos detenidos.
Otra vez los Bajinay

El enfrentamiento de dos familias en Chimbas terminó con dos detenidos y el secuestro de un revólver

Te Puede Interesar

Raúl Díaz y Rodolfo Arce en inmediaciones de la zona del siniestro. Foto: Gabriel Iturrieta. video
Historias

La tragedia que los unió sin conocerse: el encuentro entre un sobreviviente y un rescatista, a 40 años de El Tambolar

Por David Cortez Vega
Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados
Despliegue

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan
Ciclismo

El pelotón sale a conquistar la ruta: el recorrido de la primera etapa de la Vuelta a San Juan

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas
Insólito

Cayó un falso policía en Capital: estaba armado y usaba un chaleco antibalas

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido
Quién pudiera

El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido