El sueño del pibe: un sanjuanino protagoniza junto a Messi la presentación de un histórico partido

Nacido en San Juan y forjado en el ascenso argentino, Alan Cantero atraviesa el mejor momento de su carrera en el fútbol peruano y qué mejor manera de demostrarlo que ser protagonista de un partido junto a, nada más y nada menos que, Lionel Messi . Es que el delantero que se convirtió en una pieza importante de Alianza Lima enfrentará al Inter Miami y, por ello, el anuncio del encuentro lo tuvo como figura.

Noche soñada El sanjuanino Alan Cantero la rompió en la Copa Sudamericana, metió un doblete e hizo estallar a la hinchada peruana

Fútbol Fabricio Pérez y Alan Cantero: los pibes que salieron de la cantera de Trinidad y Peñarol y tuvieron un martes soñado

El futbolista sanjuanino no solo logró consolidarse en uno de los clubes más grandes del Perú, sino que además se convirtió en uno de los jugadores más valorados por la hinchada blanquiazul, que destaca su entrega, carácter y protagonismo en partidos decisivos. Ahora, su trayectoria tendrá un punto importante cuando se cruce en el campo de juego con el astro argentino.

El partido será este sábado a las 17 horas (hora local), en el estadio Alejandro Villanueva, situado en Lima, Perú. El mismo promete la gran presencia de público, dada la participación del GOAT. ¿Cruzará palabras el sanjuanino con Leo? El crossover promete ser más que interesante.

Embed - Club Alianza Lima on Instagram: " El trabajo no se detiene, el aliento es incondicional. @intermiamicf 24 de enero 5:00 p.m. Alejandro Villanueva. Noche Blanquiazul 2026." View this post on Instagram

Cantero, de 27 años, dio sus primeros pasos en el fútbol en Sportivo Peñarol, donde debutó siendo muy joven y comenzó a mostrar condiciones que lo llevaron a dar el salto al plano nacional. En 2020 llegó a Godoy Cruz, en Primera División, y luego sumó experiencia en equipos como Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central, en un recorrido marcado por la perseverancia y el crecimiento progresivo.

Su gran oportunidad internacional llegó en enero de 2025, cuando fue anunciado como refuerzo de Alianza Lima. En un contexto de alta exigencia y presión, el sanjuanino respondió con actuaciones convincentes, aportando movilidad en ataque, sacrificio táctico y goles importantes tanto en la Liga 1 como en competencias continentales. Ese rendimiento le permitió ganarse rápidamente la confianza del cuerpo técnico y el reconocimiento de los hinchas.

El respaldo deportivo tuvo su correlato institucional: Alianza Lima decidió adquirir el 80% de su pase, asegurando su continuidad y apostando a Cantero como parte central del proyecto a futuro, con contrato vigente hasta 2028. La decisión fue celebrada por la parcialidad aliancista, que ve en el argentino a un futbolista comprometido con la camiseta y plenamente identificado con el club.