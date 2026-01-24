sábado 24 de enero 2026

Tiempo en Mendoza

Unión, con el cuchillo entre los dientes para buscar el boleto a la final del Regional

El Azul se mide frente a FADEP en Mendoza, por la vuelta de la semifinal de la Región Cuyo. Los de Colarte se quedaron con la ida al vencer 2-1 al elenco mendocino y buscarán cerrar la serie.

Por Redacción Tiempo de San Juan
3b951bd0-90b3-4cff-8790-b5b1c6306c11
image

A todo o nada. Esta tarde desde las 18 horas, en la cancha de Fundación Amigos por el Deporte, en Mendoza, Unión de Villa Krause enfrenta al local por la semifinal de vuelta de la Zona Cuyo del Regional Amateur. El Azul tiene medio pie al quedarse con la ida 2-1. Viajó con plantel completo, con un Luchi Riveros afilado y hambre de gloria.

Después de pasar la noche alojados en el Hostel de Los Andes, el cuerpo técnico empezó a planificar el partido que tendrá esta tarde. El once todavía no está confirmado, pero se estima que sea el mismo que jugó en la ida en el 12 de Octubre.

image

El duelo se jugará con el cuchillo entre los dientes. No hay margen de error. Unión se juega la clasificación en la vecina provincia y, tras la victoria en su casa, va con un pequeño alivio, aunque no confiado. Llegó el momento de la verdad.

