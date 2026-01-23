"Si los árbitros no se dan vuelta": la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza

Llegó la hora de la verdad. Unión se jugará este sábado gran parte de su historia cuando visite a Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) en Mendoza , en el duelo revancha que definirá a uno de los finalistas del Torneo Regional Amateur en la Región Cuyo . El encuentro comenzará a las 18, será con público local y el Azul de Villa Krause llega con una mínima ventaja tras el 2-1 conseguido en el partido de ida, aunque la serie sigue completamente abierta.

Y sin dudas, el arbitraje aparece como un tema inevitable. El encargado de impartir justicia será Marcos Liuzzi , árbitro de Ayacucho, provincia de Buenos Aires , quien está bajo la lupa por antecedentes polémicos en instancias decisivas, como en el Federal A, donde su actuación fue cuestionada en el partido entre Sarmiento de La Banda y Germinal de Rawson

En la previa, el que encendió el clima fue del goleador Luciano Riveros, quien dejó una advertencia directa sobre lo que espera del arbitraje. “Si los árbitros no se nos dan vuelta, creo que va a ser un partido parejo para los dos. El arbitraje tiene que ser normal; ojalá no se nos dé vuelta y pueda ser un partido bien jugado”, lanzó el atacante, marcando el tono de un cruce que promete tensión.

Del lado del cuerpo técnico, Colarte se mostró en la misma sintonía. “Espero que mañana sea un lindo partido, y lo vuelvo a decir, si es once contra once, me quedo más tranquilo”, sostuvo el DT, que también pidió “juego limpio” para un duelo que puede definirse por detalles.

Con la serie al rojo vivo, los números son claros: si FADEP gana por un gol, la clasificación se definirá por penales. Si el conjunto mendocino se impone por más de un tanto, avanzará directamente a la final y dejará a Unión con la ilusión rota. Por eso, el elenco sanjuanino intentará sostener la diferencia en un escenario que promete ser hostil y de alto voltaje.