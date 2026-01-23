viernes 23 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Regional Amateur

"Si los árbitros no se dan vuelta": la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza

Unión de Villa Krause afrontará este sábado un partido decisivo ante FADEP, por la semifinal de la Región Cuyo. En la previa del viaje, el goleador y DT del Azul pusieron el foco en el arbitraje.

Por Antonella Letizia
BeFunky-collage (13)

Llegó la hora de la verdad. Unión se jugará este sábado gran parte de su historia cuando visite a Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) en Mendoza, en el duelo revancha que definirá a uno de los finalistas del Torneo Regional Amateur en la Región Cuyo. El encuentro comenzará a las 18, será con público local y el Azul de Villa Krause llega con una mínima ventaja tras el 2-1 conseguido en el partido de ida, aunque la serie sigue completamente abierta.

Lee además
luchi riveros-klusener, el duelo picante de goleadores y un solo pasaje a la final del regional
A todo o nada

Luchi Riveros-Klusener, el duelo picante de goleadores y un solo pasaje a la final del Regional
el tecnico de union, con ilusion: el equipo tiene hambre de gloria y los jugadores se van a tirar de cabeza
Con fe

El técnico de Unión, con ilusión: "El equipo tiene hambre de gloria y los jugadores se van a tirar de cabeza"

Y sin dudas, el arbitraje aparece como un tema inevitable. El encargado de impartir justicia será Marcos Liuzzi, árbitro de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, quien está bajo la lupa por antecedentes polémicos en instancias decisivas, como en el Federal A, donde su actuación fue cuestionada en el partido entre Sarmiento de La Banda y Germinal de Rawson

En la previa, el que encendió el clima fue del goleador Luciano Riveros, quien dejó una advertencia directa sobre lo que espera del arbitraje. “Si los árbitros no se nos dan vuelta, creo que va a ser un partido parejo para los dos. El arbitraje tiene que ser normal; ojalá no se nos dé vuelta y pueda ser un partido bien jugado”, lanzó el atacante, marcando el tono de un cruce que promete tensión.

Del lado del cuerpo técnico, Colarte se mostró en la misma sintonía. “Espero que mañana sea un lindo partido, y lo vuelvo a decir, si es once contra once, me quedo más tranquilo”, sostuvo el DT, que también pidió “juego limpio” para un duelo que puede definirse por detalles.

Con la serie al rojo vivo, los números son claros: si FADEP gana por un gol, la clasificación se definirá por penales. Si el conjunto mendocino se impone por más de un tanto, avanzará directamente a la final y dejará a Unión con la ilusión rota. Por eso, el elenco sanjuanino intentará sostener la diferencia en un escenario que promete ser hostil y de alto voltaje.

Temas
Seguí leyendo

Unión, gigante ante su gente: le ganó a FADEP y dio el primer golpe en semifinales

La radiografía de Fadep, el equipo joven y serio de Sebastián Torrico que jugará con Unión por el pase a la final del Regional

Giro inesperado: Borja no llegó a Cruz Azul y ya tiene nuevo club

Los nombres de la pasión: estos son los 118 ciclistas que animarán la 41° edición de la Vuelta a San Juan

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico

Boca recibió una pésima noticia antes del debut en el Torneo Apertura

Cuatro poderosos de Europa movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

Llegó como refuerzo estrella a UPCN y duró dos meses: qué hay detrás de la misteriosa salida de Ronald Jiménez

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una mochila de ilusion: union viajo a mendoza para buscar la clasificacion ante el equipo de sebastian torrico video
Regional Amateur

Una mochila de Ilusión: Unión viajó a Mendoza para buscar la clasificación ante el equipo de Sebastián Torrico

Por Antonella Letizia

Las Más Leídas

El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan video
Videonota

El "viaje de la muerte" en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
Urgente

Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos

Anuncian tormentas para San Juan durante la tarde y la noche de este viernes y durante el fin de semana.
Pronóstico

Tras las tormentas, San Juan sigue bajo alerta: mirá cómo estará el tiempo este viernes

Un niño herido, una de las fotos más impactantes expuesta en los medios.
Archivo

La tragedia de El Tambolar, en los medios: los titulares y las fotos del accidente vial con más fallecidos en San Juan

Te Puede Interesar

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas
Procedimiento policial

Recuperaron materiales robados y otros elementos en un allanamiento en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si los árbitros no se dan vuelta: la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza
Regional Amateur

"Si los árbitros no se dan vuelta": la frase del goleador de Unión y una clara advertencia para la vuelta en Mendoza

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa
Repercusiones

La desgarradora reacción de la madre del chico que se ahogó en el canal Benavídez, tras el giro en la causa

La Bodega Casa Montes aseguró que dejó atrás el embargo que paralizó sus cuentas en 2025 y que hoy avanza en un proceso de normalización operativa, en medio de un contexto difícil para el sector vitivinícola.
Tiempos difíciles

La bodega sanjuanina Casa Montes rompió el silencio y explicó su situación tras la crisis financiera

Sin Vuelta a San Juan.
¡Arranca la acción!

Los nombres de la pasión: estos son los 118 ciclistas que animarán la 41° edición de la Vuelta a San Juan