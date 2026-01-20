martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Con fe

El técnico de Unión, con ilusión: "El equipo tiene hambre de gloria y los jugadores se van a tirar de cabeza"

Unión de Villa Krause abrochó el primer partido en el 12 de Octubre y este sábado buscará quedarse con el segundo cuando visite a FADEP, por la vuelta del Regional Amateur. Una semana intensa, el análisis rival y un DT que no descansa. La charla con Tiempo de San Juan.

Por Antonella Letizia
image
image
image

Unión de Villa Krause llega con una sonrisa al partido de vuelta en Mendoza. El 2-1 en la ida lo deja tranquilo pero no confiado con este FADEP, que pondrá lo mejor ante su gente para pasar de fase. Lo cierto es que en Villa Krause hay ilusión por el equipo, por la garra y porque llega con ventaja al duelo que se disputará el sábado en la vecina provincia. Juan Colarte, el DT del Azul, conversó con Tiempo de San Juan. Una semana intensa, el análisis al rival y un DT que no descansa.

Lee además
union, gigante ante su gente: le gano a fadep y dio el primer golpe en semifinales
A todo o nada

Unión, gigante ante su gente: le ganó a FADEP y dio el primer golpe en semifinales
la radiografia de fadep, el equipo joven y serio de sebastian torrico que jugara con union por el pase a la final del regional
Análisis

La radiografía de Fadep, el equipo joven y serio de Sebastián Torrico que jugará con Unión por el pase a la final del Regional
image

Juan Colarte habla con mesura, pero con una convicción que contagia. El técnico de Unión de Villa Krause sabe que lo que viene no es sencillo y su rival es el durísimo FADEP, que tiene en el sillón grande al ex arquero histórico de San Lorenzo Sebastián Torrico. Equipo de peso económico, nombres rutilantes y experiencia de sobra. Aun así, el entrenador sanjuanino confía en su equipo y en eso que no se compra: la historia, el hambre y las ganas de gloria.

image
Foto: Charly Fotograf&iacute;as.

Foto: Charly Fotografías.

"Creo que Unión tiene un equipo en muy buen nivel. Los refuerzos han sumado muchísimo", analizó Colarte, quien junto a su cuerpo técnico trabaja a fondo durante la semana en el análisis del rival. No fue una tarea simple. FADEP es un club hermético, con poco material disponible para el estudio. "Conseguimos algo, hay muy poco. Es una institución muy cerrada y de local no se filman los partidos. Recaudamos información de conocidos y de algunos partidos. Lo que más analizamos fue el encuentro que jugamos en nuestra cancha", explicó.

El primer duelo ya quedó atrás, pero dejó una señal clara de que Unión tiene condiciones. Aquella victoria 2-1 del Azul sobre el conjunto mendocino alimentó la ilusión en Villa Krause y obliga ahora a FADEP a duplicar esfuerzos si quiere revertir el global y avanzar de fase.

image

Colarte no desconoce la jerarquía del rival. "Sé que es un club nuevo, con un poder económico grande. El técnico es Diego Pozo, un arquero retirado, el que llevó Maradona al Mundial 2010. Tienen jugadores que han trabajado en Primera División, en el Argentino, con mucha experiencia", detalló.

Sin embargo, el entrenador se aferra a la fe: "Ellos pueden tener gran poder económico y jugadores de jerarquía, pero hay algo que no tienen y que sí tiene Unión: historia, hambre, ganas y deseo de gloria. Los jugadores de Unión se van a tirar de cabeza por cada pelota", sentenció.

image

Por último, el DT también apeló a la transparencia y al juego limpio. "Esperamos que sea un partido 11 contra 11, que no haya nada extraño que ensucie el trabajo que hacen los clubes".

Unión de Villa Krause y FADEP se verán las caras el sábado desde las 18hs en el Predio Social y Deportivo FADEP

Temas
Seguí leyendo

Seba Torrico, como un sanjuanino en la tribuna de Peñaflor: del análisis a Unión al pedido que se juegue de noche por el "calorcito"

Mastantuono, on fire en la Champions: nuevo look, titular y gol para una goleada Merengue

"Ni la muerte nos va a separar": el jugador sanjuanino que de la cancha pasó a dirigir al Verdinegro de Santa Lucía

Adriana Quiroga comienza el año compitiendo en Abu Dabi

¿Fin de la novela?: Boca se retiró de la pelea por Hinestroza por un insólito motivo

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Di María, emocionado hasta las lágrimas al recibir una réplica de la bici en la que su madre lo llevaba a entrenar

Entre Libertadores, Torneo Apertura y Copa Argentina: el agotador calendario que tendrá Boca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
con medallas en el cuello, lichi sisterna volvio a san juan tras otro dakar memorable
Recibimiento

Con medallas en el cuello, "Lichi" Sisterna volvió a San Juan tras otro Dakar memorable

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla
Dato y crónica

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Atraco callejero

Otro chofer de moto DiDi fue a Rawson a buscar un pasaje, pero terminó asaltado y a pie

Por Walter Vilca
¿Qué ideas se barajan para reformar el Código Electoral en San Juan? Dudas, certezas y plazos legales
Claves

¿Qué ideas se barajan para reformar el Código Electoral en San Juan? Dudas, certezas y plazos legales

Imagen ilustrativa
Golpe nocturno

Encapuchados irrumpieron en una casa de Albardón, atacaron al dueño y robaron $1.800.000

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

El vehículo recuperado por los policías de la Dirección Coordinación Judicial D-5.
Procedimiento policial

En un allanamiento en Pocito hallaron un auto robado en Córdoba