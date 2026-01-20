El técnico de Unión, con ilusión: "El equipo tiene hambre de gloria y los jugadores se van a tirar de cabeza"

Unión de Villa Krause llega con una sonrisa al partido de vuelta en Mendoza. El 2-1 en la ida lo deja tranquilo pero no confiado con este FADEP , que pondrá lo mejor ante su gente para pasar de fase. Lo cierto es que en Villa Krause hay ilusión por el equipo, por la garra y porque llega con ventaja al duelo que se disputará el sábado en la vecina provincia. Juan Colarte, el DT del Azul, conversó con Tiempo de San Juan . Una semana intensa, el análisis al rival y un DT que no descansa.

Juan Colarte habla con mesura, pero con una convicción que contagia. El técnico de Unión de Villa Krause sabe que lo que viene no es sencillo y su rival es el durísimo FADEP , que tiene en el sillón grande al ex arquero histórico de San Lorenzo Sebastián Torrico . Equipo de peso económico, nombres rutilantes y experiencia de sobra. Aun así, el entrenador sanjuanino confía en su equipo y en eso que no se compra: la historia, el hambre y las ganas de gloria.

image Foto: Charly Fotografías.

"Creo que Unión tiene un equipo en muy buen nivel. Los refuerzos han sumado muchísimo", analizó Colarte, quien junto a su cuerpo técnico trabaja a fondo durante la semana en el análisis del rival. No fue una tarea simple. FADEP es un club hermético, con poco material disponible para el estudio. "Conseguimos algo, hay muy poco. Es una institución muy cerrada y de local no se filman los partidos. Recaudamos información de conocidos y de algunos partidos. Lo que más analizamos fue el encuentro que jugamos en nuestra cancha", explicó.

El primer duelo ya quedó atrás, pero dejó una señal clara de que Unión tiene condiciones. Aquella victoria 2-1 del Azul sobre el conjunto mendocino alimentó la ilusión en Villa Krause y obliga ahora a FADEP a duplicar esfuerzos si quiere revertir el global y avanzar de fase.

image

Colarte no desconoce la jerarquía del rival. "Sé que es un club nuevo, con un poder económico grande. El técnico es Diego Pozo, un arquero retirado, el que llevó Maradona al Mundial 2010. Tienen jugadores que han trabajado en Primera División, en el Argentino, con mucha experiencia", detalló.

Sin embargo, el entrenador se aferra a la fe: "Ellos pueden tener gran poder económico y jugadores de jerarquía, pero hay algo que no tienen y que sí tiene Unión: historia, hambre, ganas y deseo de gloria. Los jugadores de Unión se van a tirar de cabeza por cada pelota", sentenció.

image

Por último, el DT también apeló a la transparencia y al juego limpio. "Esperamos que sea un partido 11 contra 11, que no haya nada extraño que ensucie el trabajo que hacen los clubes".

Unión de Villa Krause y FADEP se verán las caras el sábado desde las 18hs en el Predio Social y Deportivo FADEP