martes 20 de enero 2026

¿Qué ideas se barajan para reformar el Código Electoral en San Juan? Dudas, certezas y plazos legales

Uno de los temas más importantes que la Cámara de Diputados dejó para este 2026 es cambiar el Sistema de Participación Abierta y Democrática. Todo indica que no habrá cambios tan profundos, en un contexto en el que ya no apremian los tiempos legales.

Por Ana Paula Gremoliche
La Cámara de Diputados tiene como asunto pendiente para este 2026 la reforma del Código Electoral, que actualmente, es el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), aprobado en el 2022. A menos de dos años de las elecciones en las que la provincia elegirá nuevamente gobernador, hacia dentro del Gobierno provincial ya comenzaron a debatir qué cambios realizar. Spoiler alert: las modificaciones no serían tan profundas.

Primero y principal, no corren plazos legales para cambiar el sistema electoral. Es que la Cámara de Diputados en el 2022 abrogó la Ley 613-N, que en su artículo primero prohibía “modificar el sistema electoral vigente, dentro del plazo de dieciocho (18) meses previos al acto del comicio que deba regir”. Esto quiere decir que “el tiempo no apremia” y que pueden trabajar en un proyecto durante todo este 2026, sin presiones legales.

Hay tres proyectos de reforma electoral dando vueltas en las oficinas de la Legislatura. Uno impulsado por el oficialismo y el otro por el bloquismo, que coinciden en puntos centrales como la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la realización de internas financiadas por los propios partidos o alianzas para definir candidaturas; y un tercero promovido por el peronismo, que propone mantener el sistema de boleta sábana y volver a un esquema similar a las PASO para seleccionar los candidatos dentro de cada espacio político.

Pese a que la idea inicial fue cambiar de raíz el sistema y que no tenga nada que ver con el Sipad, hay versiones que indican que las modificaciones no serían tan radicales. En un principio, la idea sería mantener el leit motiv del código aprobado en el 2022 (como la apertura a la participación), pero cambiarle ciertos puntos que, en la práctica, fueron contraproducentes.

Uno de los puntos en discusión es la cantidad de candidatos a intendente por lema. La propuesta buscaría limitar a tres aspirantes por lema en cada departamento, con el objetivo de evitar una presentación excesiva de postulantes. En las elecciones del 2023, como ocurrió en Chimbas, se presentaron más de 30 candidatos, lo que generó confusión en el electorado y situaciones llamativas, como postulantes que terminaron obteniendo menos de 20 votos, sobre todo en los departamentos más alejados.

La cantidad ilimitada de candidatos generó chispazos en los Concejos Deliberantes ya que en la conformación de los órganos deliberativos trajo a muchos líberos. Este es el caso de Chimbas y en Caucete, donde las intendentas Daniela Rodríguez y Romina Rosas no controlan sus Concejos. En Chimbas, los ediles aprobaron el Presupuesto 2026 con una modificación clave que incrementa partidas definidas por el cuerpo legislativo; la ordenanza fue vetada por la jefa comunal y ahora resta definir qué hará el Concejo frente a ese veto. En Caucete, en tanto, el escenario es aún más complejo: las actuales autoridades del Concejo pertenecen a la oposición de la intendenta.

Pese a que la idea principal sería mantener al Sipad con los cambios anteriormente mencionados, sí hay algo que no se negocia y es el sistema de votación. El objetivo es retirar definitivamente la boleta sábana e instaurar la Boleta Única de Papel (BUP), tal como se utilizó en las elecciones nacionales del 2025.

Con los tiempos más laxos, fuentes cercanas al Gobierno indicaron que se puede construir durante todo este año el proyecto modificatorio del Sipad, “en consenso”. No se descarta que sea el bloquismo el espacio que introduzca las modificaciones para evitar una exposición oficial.

¿Qué ideas se barajan para reformar el Código Electoral en San Juan? Dudas, certezas y plazos legales
