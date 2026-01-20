miércoles 21 de enero 2026

Este martes

Un tren de cargas embistió a un camión en 25 de Mayo

El choque ocurrió en el cruce de Ruta 270 y calle 10, en Casuarinas, un paso sin barreras ni garitas; el camión no habría alcanzado a cruzar antes de la llegada del tren y, según las primeras informaciones, no hubo heridos graves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza: El Bastón.&nbsp;

B

Un camión fue embestido por un tren de cargas este martes en el departamento 25 de Mayo. El siniestro ocurrió en el cruce de Ruta Provincial 270 y calle 10, en la localidad de Casuarinas, un paso ferroviario que no cuenta con barreras ni garitas que adviertan a los conductores sobre la llegada de formaciones.

Según informó el medio El Bastón, el choque se produjo cuando el camión intentaba atravesar las vías y no habría tenido tiempo suficiente para completar el cruce antes de que llegara el tren. La formación de carga impactó de lleno contra el vehículo, provocando importantes daños materiales.

De acuerdo a las primeras informaciones, no se registraron heridos de gravedad, aunque los ocupantes del camión fueron asistidos de manera preventiva. Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y relevar lo ocurrido.

