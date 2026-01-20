martes 20 de enero 2026

Procedimiento policial

En un allanamiento en Pocito hallaron un auto robado en Córdoba

El vehículo es un Peugeot 208, denunciado como robado en 2025. Estaba en poder de un particular que aseguró haberlo comprado de buena fe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El vehículo recuperado por los policías de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

El vehículo recuperado por los policías de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Personal de la Brigada de Investigaciones realizó este martes un procedimiento en Pocito que culminó con el hallazgo de un automóvil con pedido de secuestro vigente, denunciado como robado en la provincia de Córdoba.

El vehículo recuperado es un Peugeot 208, dominio 0FJ 932, que tenía pedido de secuestro activo desde el 15 de agosto de 2025 por el delito de robo agravado, a requerimiento de la Policía de Córdoba, según informaron fuentes policiales. El auto estaba radicado en esa provincia.

El allanamiento fue llevado a cabo por personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, dependiente de la Dirección de Coordinación Judicial D-5, y se concretó en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Constitución y Laprida, en Villa Nacusi, departamento Pocito.

El rodado se encontraba en poder de Patricio Vargas, quien habría manifestado que lo adquirió de buena fe y que desconocía la procedencia ilícita del vehículo. Por el momento, el hombre no quedó detenido, aunque el auto fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

El vehículo recuperado por los policías de la Dirección Coordinación Judicial D-5.
