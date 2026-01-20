martes 20 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada

Dentro de las mismas tareas de investigación, el personal de la Policía recuperó también un segundo rodado en Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La moto Yamaha FZ 160 cc que había sido robada y adulterada y fue recuperada por la Policía en Pocito.

La moto Yamaha FZ 160 cc que había sido robada y adulterada y fue recuperada por la Policía en Pocito.

Tras un importante despliegue operativo, la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan logró recuperar dos motocicletas que habían sido objeto de robo y adulteración en la provincia. Uno de los rodados tiene un valor que ronda los $5.000.000.

Lee además
quiso robar una moto en plena calle y termino preso tras atacar a policias
Inseguridad

Quiso robar una moto en plena calle y terminó preso tras atacar a policías
Imagen ilustrativa
Atraco callejero

Otro chofer en moto de DiDi fue emboscado y asaltado en Pocito

La primera intervención se llevó a cabo en la intersección de Boulevard Sarmiento y Calle Gobernador Rojas, en Rawson, donde se incautó una motocicleta Corven Energy 110 cc roja que presentaba una adulteración en los dígitos del motor, lo que constituye un claro indicio de su procedencia ilícita.

image

Simultáneamente, en Pocito, se recuperó una Yamaha FZ 160 cc azul, que había sido objeto de una sofisticada maniobra de adulteración, con alteraciones en los dígitos del motor y del cuadro, lo que evidencia la intención de los delincuentes de ocultar su origen delictivo. Esta moto tiene un costo que puede alcanzar hasta los $5.500.000 si es 0km.

“La Unidad Fiscal Genérica ya tomó conocimiento de los hechos y dispuso el secuestro de los vehículos, que serán sometidos a una exhaustiva investigación para determinar su procedencia y el alcance de la red delictiva que los puso en circulación”, indicaron desde la Fuerza.

Temas
Seguí leyendo

Llevaba una moto robada, la abandonó y corrió tras ver a la policía, pero lo atraparon

Circulaba en una moto robada y terminó detenido en el Barrio La Estación

Apareció un nuevo video del ataque en medio de la "Misa de Omega": ahora, en el interior del boliche

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Robó, amenazó de muerte a su víctima y a la Policía, intentó huir y cayó tras una persecución

Golpearon y asaltaron a tres hermanos cerca de la plaza de Caucete

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Detuvieron a un joven en Pocito por encubrimiento: circulaba en una moto robada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las playas de La Serena siguen mostrando un fuerte movimiento turístico este verano, con una presencia constante de sanjuaninos que eligieron la ciudad chilena para vacacionar.
Temporada 2026 en Chile

La Serena, feliz con los sanjuaninos, pero siente la baja del turismo por una competencia inesperada

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma
Video

Reclamos y golpes en una concesionaria de Capital por presuntas estafas: tras la detención de un cliente, ahora agredieron a un responsable de la firma

Imagen ilustrativa
Seducido y asaltado

Una "viuda negra" engatusó a un policía retirado de Rawson, le hizo dar una paliza y le robó hasta el uniforme

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto
Denuncia

El testimonio de uno de los supuestos estafados por la concesionaria en Capital: entregó casi $1.800.000 por una moto

Volvió el agua al Río San Juan en la zona de calle Las Moras.
Info útil

El Río San Juan en calle Las Moras volvió a tener agua y ya está listo para ser visitado: por qué se hizo el corte

Te Puede Interesar

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla
Dato y crónica

Presunta estafa con la venta de motos: denuncias confirmadas y el caso policial atípico que destapó la olla

Por Juan Ortiz
Balance: la actividad en el Paso de Agua Negra durante los primeros 19 días de 2026.
Temporada 2025-2026

Repuntó el tránsito por el Paso de Agua Negra: en enero se duplicó la actividad

El hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de las calles Ignacio de la Roza y Rodríguez y Olmos, en el centro de Caucete.
Ataque callejero

Golpearon y asaltaron a tres hermanos cerca de la plaza de Caucete

Apareció un video del interior del boliche en el que se produjo el ataque a un joven mientras se desarrollaba la Misa de Omega.
Repercusiones

Apareció un nuevo video del ataque en medio de la "Misa de Omega": ahora, en el interior del boliche

La moto Yamaha FZ 160 cc que había sido robada y adulterada y fue recuperada por la Policía en Pocito.
Operativo

Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada