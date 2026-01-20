Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada

La moto Yamaha FZ 160 cc que había sido robada y adulterada y fue recuperada por la Policía en Pocito.

Tras un importante despliegue operativo, la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan logró recuperar dos motocicletas que habían sido objeto de robo y adulteración en la provincia. Uno de los rodados tiene un valor que ronda los $5.000.000.

La primera intervención se llevó a cabo en la intersección de Boulevard Sarmiento y Calle Gobernador Rojas, en Rawson, donde se incautó una motocicleta Corven Energy 110 cc roja que presentaba una adulteración en los dígitos del motor, lo que constituye un claro indicio de su procedencia ilícita.

image

Simultáneamente, en Pocito, se recuperó una Yamaha FZ 160 cc azul, que había sido objeto de una sofisticada maniobra de adulteración, con alteraciones en los dígitos del motor y del cuadro, lo que evidencia la intención de los delincuentes de ocultar su origen delictivo. Esta moto tiene un costo que puede alcanzar hasta los $5.500.000 si es 0km.

“La Unidad Fiscal Genérica ya tomó conocimiento de los hechos y dispuso el secuestro de los vehículos, que serán sometidos a una exhaustiva investigación para determinar su procedencia y el alcance de la red delictiva que los puso en circulación”, indicaron desde la Fuerza.