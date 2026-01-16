viernes 16 de enero 2026

Propuesta

Fines de semana con música, danza y feria para toda la familia en Pocito

El municipio ofrece actividades gratuitas para disfrutar en estas vacaciones de verano. El cronograma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Pocito ofrece actividades con música, danza y shows para disfrutar el verano en familia y con amigos.

Vecinos y visitantes pueden seguir disfrutando de las noches de verano con música, danza y múltiples actividades al aire libre, en el marco del programa “Pocito Vive el Verano”. La propuesta incluye clases abiertas de danza, shows de artistas locales y una feria de artesanos y emprendedores, pensada para compartir en familia y con amigos.

Las actividades se desarrollarán en distintos puntos del departamento Pocito, en las siguientes fechas y lugares:

- Sábado 24 de enero: Boulevard Anacleto Gil.

- Domingo 1 de febrero: Plaza de la Familia (frente a la Delegación Municipal de Zona Norte).

- Sábado 7 de febrero: Plaza del Barrio Municipal.

- Sábado 14 de febrero: Lateral de Calle 11, entre Joaquín Uñac y Ruta 40.

- Domingo 22 de febrero: Plaza del Barrio Quinto Cuartel.

- Sábado 28 de febrero: Plaza del Barrio Cerro Grande.

Además, durante las tardes de este verano, se llevará adelante la propuesta “Hecho en Pocito”, que ofrecerá clases abiertas del programa CulturArte, espacios pensados para aprender, crear y disfrutar en comunidad. En cada encuentro también habrá una feria de artesanos y emprendedores locales.

Las fechas y lugares previstos para “Hecho en Pocito” son:

- Sábado 17 de enero, a las 20 horas, en Plaza de la Libertad.

- Domingo 25 de enero, a las 20 horas, en Boulevard San Martín (frente al Club Atenas).

- Sábado 31 de enero, a las 9 horas, en General Acha y Calle 5.

- Domingo 15 de febrero, a las 19 horas, en Plaza del Barrio Ruta 40.

Por otra parte, los turistas podrán disfrutar del Minibús Turístico, un recorrido guiado que permite conocer distintos atractivos del departamento, como lugares históricos, bodegas, aceiteras y champañeras. Este servicio es gratuito y se realiza de manera conjunta entre la Municipalidad de Pocito y la Cámara de Turismo del departamento. En cada establecimiento visitado, los turistas deberán abonar, en caso de corresponder, los costos de catas, almuerzos u otras actividades ofrecidas.

