jueves 15 de enero 2026

Cultura y tradición

San Juan brilló en Laborde y dejó su huella cuyana en el Festival Nacional del Malambo

Con danza, canto y un emotivo cuadro inspirado en la historia de Ermelinda, la delegación sanjuanina tuvo una destacada actuación en uno de los escenarios más importantes del folclore argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan tuvo una presencia sobresaliente en la 58ª edición del Festival Nacional del Malambo, que se desarrolla en la localidad cordobesa de Laborde y reúne a exponentes de la cultura tradicional de todo el país.

Durante la noche del miércoles, la delegación sanjuanina debutó con una propuesta artística que combinó danza, música y una fuerte identidad cuyana. En el rubro Pareja de Danza se presentaron Guadalupe Jaime y Federico Tría, mientras que el Conjunto de Danza estuvo representado por El Cuyum, dirigido por Natalia Ibazeta.

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el cuadro histórico–costumbrista interpretado por El Cuyum, basado en la vida de Ermelinda (1912–1975), una mujer del campo sanjuanino que forjó su destino con trabajo, fe y sacrificio en el puesto “Rodado de Cabeza”, al pie de la precordillera. Su profunda devoción a la Virgen de Andacollo marcó su vida cotidiana y las celebraciones de octubre, cuando su hogar se transformaba en un punto de encuentro y gratitud. Aún hoy, su historia sigue viva en el paisaje y en la memoria colectiva.

image

La representación provincial también contó con la participación de la Paisana Nacional, María de los Ángeles Bravo, quien emocionó al público al cantar y bailar una cueca cuyana, reafirmando las raíces culturales de San Juan.

En el plano musical, el Dúo de Canto integrado por Marcos Fernández y Mario Melián aportó su talento, mientras que Ana Paula Anzor cumplió el rol de locutora animadora de la delegación.

image

El Parque del Festival lució colmado y acompañó con entusiasmo cada una de las presentaciones sanjuaninas, que lograron consolidar una noche inolvidable en uno de los festivales más representativos del país.

Con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la delegación sanjuanina volverá a presentarse este viernes por la noche en las disciplinas de malambo. El Festival Nacional del Malambo se extenderá hasta el sábado 17, jornada en la que se realizará la gran final y se conocerán los ganadores de esta 58ª edición.

