jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

La víctima tiene 24 años y sufrió fracturas en todos los huesos del rostro. El agresor está identificado, tiene orden de detención y permanece prófugo mientras personal de la policía intensifican la búsqueda en el este sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

La investigación por la brutal golpiza ocurrida en Caucete avanza en medio de un fuerte despliegue policial y la preocupación por el estado de salud de la víctima, un joven de 24 años que podría perder la visión de uno de sus ojos a raíz de la feroz agresión.

Lee además
es falso que sin presupuesto no se pueda hacer: un edil le respondio a rosas, tras confirmar que no habra fiesta de la uva y el vino
Descargo

"Es falso que sin Presupuesto no se pueda hacer": un edil le respondió a Rosas, tras confirmar que no habrá Fiesta de la Uva y el Vino
las 4 muertes por siniestros viales en san juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con mas fallecidos
Lamentable estadística

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

El ataque ocurrió sobre la Ruta Nacional 141, pasando el paraje Vallecito, en el departamento Caucete. El joven habría sido interceptado, golpeado con extrema violencia y posteriormente abandonado, quedando en estado crítico.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la causa, el ataque habría estado motivado por un conflicto sentimental, y la principal hipótesis apunta a un ataque de celos como desencadenante de la violenta reacción.

El hecho se produjo durante la madrugada del 13 de enero, alrededor de las 02:07, cuando Fernando Javier Fernández Domínguez ingresó de urgencia al Hospital Rawson trasladado en una ambulancia del 107. Según el parte médico, presentaba un cuadro extremadamente grave: traumatismo encéfalo craneano (TEC), traumatismos oculares en ambos ojos, traumatismo facial severo y fractura de todos los huesos propios del rostro.

El presunto autor del hecho fue identificado con el apellido Quiroga, un hombre que vive en Caucete pero que frecuenta la zona de Bermejo. La Justicia ya libró una orden de detención formal, aunque hasta el momento el sospechoso permanece escondido.

En las últimas horas, personal de la Brigada de Investigaciones Este y de la Rural intensificó los operativos para dar con el agresor. Incluso, los pesquisas habrían logrado ubicarlo en inmediaciones de la conocida Curva del 50, aunque logró escapar y continúa prófugo.

Mientras continúa la búsqueda, el estado de salud del joven mantiene en vilo a su entorno. Los médicos evalúan la evolución de las lesiones oculares y no descartan que pueda sufrir secuelas permanentes, lo que podría agravar la situación judicial del agresor una vez que sea detenido.

Temas
Seguí leyendo

Tras un fuerte choque en Caucete, una madre y su hija de 11 años terminaron en el hospital

Consternación en Caucete por la muerte de una mujer

Con guitarra en mano, el exintendente de Caucete que le quitaron la matrícula como abogado cantó en un tradicional festival

Violento intento de fuga en Caucete: robó una casa, golpeó a un policía y fue arrestado

Condena para el camionero mendocino que, conduciendo ebrio, atropelló a policías en Caucete y se dio a la fuga

Le robaron la pistola a un policía mientras dormía con su novia en Caucete

Estaba de picnic en el Skate Park de Caucete, se le resbaló el termo y su beba sufrió importantes quemaduras

Llenaron de elogios a una agente policial, tras la captura de dos delincuentes y un importante botín en Albardón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
En Rivadavia

Alguien le sustrajo las claves bancarias y le sacaron más de $9.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción
Procedimiento

Atraparon a dos supuestos integrantes de la banda que asaltó a siete choferes de DiDi y Uber en Concepción

Los comercios sanjuaninos comenzaron a liquidar celulares comprados con impuestos más altos para dar lugar a los nuevos precios.
Buenas noticias para el bolsillo

Mañana bajan los aranceles de los celulares importados y en San Juan ya hay rebajas

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena
Tiempo en Chile

Arena y mar, la combinación perfecta que cautiva a los sanjuaninos en La Serena

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón
Novedades

Cómo evoluciona la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en El Encón

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta
Impactante video

Se cansó de que la vecina escuche Arjona a todo volúmen y le reventó los vidrios de la camioneta

Te Puede Interesar

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Tras el operativo de película en Chimbas, condenaron a dos hombres a prisión efectiva por portar armas de guerra
Juicio abreviado

Tras el operativo "de película" en Chimbas, condenaron a dos hombres a prisión efectiva por portar armas de guerra

Golpe al oro verde de San Juan: el granizo impactó al pistacho, el cultivo estrella
Producción

Golpe al "oro verde" de San Juan: el granizo impactó al pistacho, el cultivo estrella

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

Ciclismo sanjuanino.
Cuenta regresiva

Mapa por mapa: atravesando casi todos los departamentos, así será el recorrido de la Vuelta a San Juan