Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

La investigación por la brutal golpiza ocurrida en Caucete avanza en medio de un fuerte despliegue policial y la preocupación por el estado de salud de la víctima, un joven de 24 años que podría perder la visión de uno de sus ojos a raíz de la feroz agresión.

El ataque ocurrió sobre la Ruta Nacional 141, pasando el paraje Vallecito , en el departamento Caucete. El joven habría sido interceptado, golpeado con extrema violencia y posteriormente abandonado, quedando en estado crítico.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la causa, el ataque habría estado motivado por un conflicto sentimental, y la principal hipótesis apunta a un ataque de celos como desencadenante de la violenta reacción.

El hecho se produjo durante la madrugada del 13 de enero, alrededor de las 02:07, cuando Fernando Javier Fernández Domínguez ingresó de urgencia al Hospital Rawson trasladado en una ambulancia del 107. Según el parte médico, presentaba un cuadro extremadamente grave: traumatismo encéfalo craneano (TEC), traumatismos oculares en ambos ojos, traumatismo facial severo y fractura de todos los huesos propios del rostro.

El presunto autor del hecho fue identificado con el apellido Quiroga, un hombre que vive en Caucete pero que frecuenta la zona de Bermejo. La Justicia ya libró una orden de detención formal, aunque hasta el momento el sospechoso permanece escondido.

En las últimas horas, personal de la Brigada de Investigaciones Este y de la Rural intensificó los operativos para dar con el agresor. Incluso, los pesquisas habrían logrado ubicarlo en inmediaciones de la conocida Curva del 50, aunque logró escapar y continúa prófugo.

Mientras continúa la búsqueda, el estado de salud del joven mantiene en vilo a su entorno. Los médicos evalúan la evolución de las lesiones oculares y no descartan que pueda sufrir secuelas permanentes, lo que podría agravar la situación judicial del agresor una vez que sea detenido.