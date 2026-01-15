jueves 15 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Bandidos rurales

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito

El hecho delictivo fue denunciado el miércoles en la Comisaría 7ª de Pocito. Robaron vajilla, bombas de agua y mesas, entre otros elementos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Una familia que posee una casa quinta en Pocito fue blanco de un audaz robo en los últimos días. Se presume que los delincuentes ingresaron durante la noche y, tras violentar uno de los accesos, se llevaron desde cubiertos hasta mesas, bombas de agua y otros elementos de valor, señalaron fuentes judiciales.

Lee además
El efectivo que sufrió el robo trabaja en la Central de Policía de San Juan.
Víctimas con uniforme

En menos de una semana, robaron otra pistola a un miembro de la Policía de San Juan
Imagen ilustrativa
En casa de herrero...

Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

El damnificado en este nuevo caso de robo en zonas rurales es José Páez, propietario de una finca que cuenta con pileta y quincho, ubicada en inmediaciones de Ruta 40 y calle 12, indicaron a TIEMPO DE SAN JUAN. El denunciante descubrió el hecho este miércoles por la tarde, cuando fue a revisar la propiedad y se encontró con un importante desorden.

De acuerdo con las versiones, los ladrones forzaron una de las puertas para ingresar a un depósito y allí arrasaron con todo lo que pudieron cargar. Entre los elementos sustraídos figuran tres bombas de agua, una máquina cortadora de fiambre, una cascada de agua, un juego de cubiertos de 50 piezas y diez mesas de madera, entre otros objetos.

En un primer momento intervinieron efectivos de la Comisaría 7ª de Pocito, pero también se dio participación a la Brigada de Investigaciones Sur y a la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora tiene a su cargo la pesquisa.

Temas
Seguí leyendo

Se llevaron $1.500.000 en prendas de vestir de una tienda de Chimbas

Se robaron una moto valuada en 50 millones de pesos en Concepción

Robaron un dineral en varillas de hierro de una casa de Albardón

Balazos, fuego y amenazas: lo mandaron al Penal por atacar dos veces una vivienda en Chimbas

Un joven fue víctima de un violento ataque en Caucete: fue apuñalado

Irá preso el ladrón que se robó una farola y se dio a la fuga en bicicleta

Condenaron a un sanjuanino a cuatro meses de prisión por meterse a una casa y llevarse una maceta

Otro revés para el empresario sanjuanino acusado de estafas en Mendoza: ahora le negaron la prisión domiciliaria

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que genero un cimbronazo en bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.
Obra pública

El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo
Caucete

Quién es el joven brutalmente golpeado y el trasfondo que generó un cimbronazo en Bermejo

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy
Para saber

Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos
Buscan al autor

Feroz ataque en Caucete: un joven lucha por no perder un ojo tras una golpiza, creen que fue por celos

Te Puede Interesar

Trabajos de explroacion de la empresa HG Perforaciones en la cordillera de San Juan. La campaña de exploracion este verano tendrá un aumento significativo.
Temporada minera 2025/2026

Este verano la exploración minera pega un salto y vuelve a mover el empleo en San Juan

Por Elizabeth Pérez
El exgobernador Uñac con Sergio Ruiz y el exministro de Infraestructura, Julio Ortiz Andino. 
EXCLUSIVO

El expresidente de OSSE que aprobó los caños del primo de Uñac ahora es asesor del senador

Un lunes caluroso y marcado por el Sol es el que se vivirá San Juan.
Clima

Viernes veraniego en San Juan: calor estable y cielo despejado para arrancar el fin de semana

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral
Clave

Los detalles de la reunión de Santilli con Orrego: infraestructura minera, tecnificación productiva y reforma laboral

Imagen ilustrativa
Bandidos rurales

Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito