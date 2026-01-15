Se llevaron hasta los cubiertos en una casaquinta de Pocito

Una familia que posee una casa quinta en Pocito fue blanco de un audaz robo en los últimos días. Se presume que los delincuentes ingresaron durante la noche y, tras violentar uno de los accesos, se llevaron desde cubiertos hasta mesas, bombas de agua y otros elementos de valor, señalaron fuentes judiciales.

El damnificado en este nuevo caso de robo en zonas rurales es José Páez, propietario de una finca que cuenta con pileta y quincho, ubicada en inmediaciones de Ruta 40 y calle 12, indicaron a TIEMPO DE SAN JUAN. El denunciante descubrió el hecho este miércoles por la tarde, cuando fue a revisar la propiedad y se encontró con un importante desorden.

De acuerdo con las versiones, los ladrones forzaron una de las puertas para ingresar a un depósito y allí arrasaron con todo lo que pudieron cargar. Entre los elementos sustraídos figuran tres bombas de agua, una máquina cortadora de fiambre, una cascada de agua, un juego de cubiertos de 50 piezas y diez mesas de madera, entre otros objetos.

En un primer momento intervinieron efectivos de la Comisaría 7ª de Pocito, pero también se dio participación a la Brigada de Investigaciones Sur y a la UFI Delitos contra la Propiedad, que ahora tiene a su cargo la pesquisa.