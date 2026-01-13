Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

Como no hay dos sin tres, nuevamente le robaron a un miembro de la Policía de San Juan. El sábado pasado fue un agente en Caucete, el viernes a un cabo en Capital y ahora le tocó a una agente de Albardón. Fuentes de la fuerza señalaron que la mujer policía sufrió el hecho delictivo este último fin de semana y, aunque no le sustrajeron el arma reglamentaria, sí le robaron artefactos del hogar y hasta su uniforme.

La seguidilla de robos contra policías en el mes de enero empezó el sábado 3, con un agente que sufrió el robo de su arma reglamentaria mientras dormía en la casa de su novia , en Caucete. Un delincuente rompió una ventana, se llevó una mochila con una pistola 9 mm Bersa, municiones y otros efectos, y escapó sin ser advertido, en un hecho que encendió la alarma en la fuerza por tratarse del segundo caso similar en pocos días.

El otro episodio ocurrió el viernes pasado al mediodía y tuvo como víctima a un cabo primero de la Central de Policía. El uniformado denunció que, tras ausentarse menos de una hora de su departamento en Desamparados, delincuentes ingresaron por el balcón y le robaron su pistola 9 mm Hi Power con el cargador completo, 300 mil pesos, una notebook y otros objetos. La causa quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Este fin de semana se registró un tercer caso, el de la agente Solange Nievas, precisaron fuentes judiciales. La joven presta servicio en la Comisaría 18ª y denunció que fue víctima de un robo mientras se encontraba trabajando. La mujer policía se ausentó de su casa, en el barrio Andacollo de Albardón, alrededor de las 17 del sábado y regresó cerca de las 22.

Al arribar descubrió que desconocidos habían violentado la puerta principal de la vivienda y provocado un gran desorden en el interior. Según su relato, le sustrajeron dos televisores, un casco, el uniforme policial, una gorra y una remera con el escudo, además de otros efectos personales, indicaron fuentes judiciales.

La denuncia fue realizada en la misma Comisaría 18ª de Albardón y la investigación quedó a cargo del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.