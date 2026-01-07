Refaccionaba un departamento en Rawson para alquilar y ladrones casi se lo vaciaron

Ladrones entraron a un departamento en Rawson y casi lo vaciaron. Robaron desde un termotanque hasta un colchón de dos plazas. Los dueños del inmueble lo estaban refaccionando con la intención de alquilarlo, pero este miércoles se encontraron con la sorpresa de que había sido saqueado.

Fuentes judiciales señalaron que el robo se produjo en un departamento situado en calle Jujuy, en el barrio Neuquén, en Rawson. Personal de la Comisaría 6ª y de la Brigada de Investigaciones Sur inició las pesquisas bajo directivas del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad, con el objetivo de identificar a los autores del hecho. En ese marco, los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

La denuncia fue realizada por Manuela Olivares, dueña de la propiedad, quien relató a los policías que al llegar al lugar encontró la puerta delantera abierta y forzada. Según indicó, también habrían intentado violentar una puerta trasera, aunque sin éxito. Todo ocurrió durante la madrugada.

De acuerdo con su testimonio, los desconocidos sustrajeron un termotanque, un colchón de dos plazas, una escalera, una bordeadora, herramientas y accesorios para pintar, además de tarros de pintura. En la Policía sospechan que los ladrones serían de la zona y que la vivienda ya estaba marcada.