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Recortes

Confirmaron que cerrarán una oficina del Correo Argentino en un departamento alejado y ya han desvinculado al 20% del plantel de la empresa

Los trabajadores manifestaron que están viviendo una situación complicada desde la asunción del presidente Javier Milei.

Por Guillermo Alamino
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Desde la asunción del presidente Javier Milei, la nómina de empleados del Correo Argentino disminuyó de aproximadamente 200 a 160. Esto representa alrededor del 20% del plantel de trabajadores. Además, desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) confirmaron que a fines de marzo cerrarán la sucursal del Correo Argentino de San Martín, lo que dejará a la comunidad sin la posibilidad de acceder a los servicios de la empresa.

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Víctor Ortega, secretario general del gremio, calificó la situación que está viviendo la empresa en San Juan como "muy mala", principalmente por la pérdida del poder adquisitivo. Por otra parte, contó que antes de la asunción de Javier Milei había aproximadamente 200 trabajadores y en la actualidad se estima que quedan 160. “Están quedando muy pocos”, dijo a Tiempo de San Juan.

Además, confirmó que el Correo Argentino cerrará a fines de marzo su sucursal en el departamento San Martín, ubicada en avenida Domingo Sarmiento. En el lugar trabaja un solo empleado que será reubicado en otra oficina de la firma. “Los servicios que presta el correo ahí, la gente los pierde”, señaló. En este sentido, la compañía de correspondencia estatal brinda prestaciones de servicio de paquetería (PAQ.AR), envío de cartas documento, telegramas y logística para e-commerce.

También es el punto de retiro de compras realizadas mediante plataformas digitales, para la realización de pago de servicios, oficios judiciales y la tramitación de documentos, siendo una entidad que conecta a los pueblos con otras partes del país y el mundo. Ortega afirmó que ya se han cerrado otras oficinas de la compañía en la provincia, como la que está situada en el departamento Angaco.

Respecto a la situación de la empresa a nivel nacional, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que el Correo Argentino es la empresa estatal con más bajas desde la asunción de Milei, con 5284 desvinculaciones.

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