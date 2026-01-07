Ladrones atacaron un salón de eventos de Las Chacritas y robaron hasta los ventiladores

Ladrones atacaron un salón de fiestas ubicado en una zona rural de Las Chacritas y robaron desde cubiertos hasta los ventiladores de pared. El ataque fue cometido de madrugada y se estima que los autores se movilizaban en vehículos para poder trasladar el voluminoso botín.

El robo ocurrió en el salón Alto Monte ubicado sobre calle Hernán Cortez, en la localidad de Las Chacritas, en 9 de Julio. La denuncia fue hecha el fin de semana último por Ricardo Montivero, el propietario, quien manifestó que al llegar al lugar constató que delincuentes habían ingresado durante la madrugada tras dañar el candado de la reja y la puerta de acceso al inmueble.

Según la denuncia, los autores sustrajeron tres ventiladores amurados a la pared, vajilla completa —120 tenedores, 120 cucharas y 120 cuchillos—, además de 20 hieleras de aluminio, 100 copas y otros elementos de la cocina, todos de uso habitual en eventos y celebraciones.

Por disposición judicial, se ordenó recibir la denuncia en la Comisaría 31ra y tomar entrevistas a los vecinos para buscar datos sobre los autores del hecho. El caso fue remitido a la UFI Delitos contra la Propiedad, que quedó a cargo de la investigación.