jueves 8 de enero 2026

Destacada representación

San Juan echa a volar una nueva ilusión en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María

Los representantes sanjuaninos arribaron el miércoles y hoy dirán presente en el acto oficial junto a otras delegaciones del país y países limítrofes

Por Redacción Tiempo de San Juan
Parte de la delegación de San Juan en su llegada a Jesús María.

Parte de la delegación de San Juan en su llegada a Jesús María.

Este jueves, en la ciudad cordobesa de Jesús María da comienzo una nueva edición del Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore, uno de los encuentros más emblemáticos de la tradición gaucha del país. En este marco, San Juan vuelve a decir presente con sus representantes oficiales en las distintas categorías del certamen.

Desde la Federación Gaucha Sanjuanina informaron con orgullo que el miércoles arribó a Jesús María la delegación que llevará el nombre de la provincia en esta 60° edición del festival. La misma está integrada por jinetes titulares, dos suplentes, un delegado y un paramédico profesional especializado en emergencias, el Dr. Cristian Cepeda, garantizando así el acompañamiento integral y la seguridad de los competidores.

image

La organización y coordinación del proceso clasificatorio estuvo a cargo de la Secretaría de Organización de la Federación Gaucha Sanjuanina, bajo la dirección del Sr. Ariel Caik. A lo largo del año se desarrollaron cinco fechas sumatorias en distintos departamentos de la provincia, de donde surgieron los campeones sanjuaninos que hoy representan al gauchaje local a nivel nacional:

  • Categoría Basto: Benjamín Costa

  • Categoría Clina: Rodrigo Sandovares

  • Categoría Grupa: Leonel Flores

Un hecho destacado de esta edición es que, por primera vez, los jinetes clasificados iniciaron un proceso de preparación física y seguimiento nutricional previo a la competencia, con el objetivo de arribar al festival en condiciones óptimas, marcando un importante avance en la profesionalización del deporte tradicional.

La participación sanjuanina es posible gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, del Municipio de Santa Lucía y de empresas privadas que continúan apostando y apoyando al gauchaje sanjuanino.

Desde la Federación Gaucha Sanjuanina agradecieron la difusión y el constante apoyo de todos los sanjuaninos, y expresaron sus mejores deseos para los representantes provinciales: “Que Dios y la Difunta Correa acompañen a nuestros jinetes en esta 60° edición del Festival Nacional e Internacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026”.

