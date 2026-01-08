Radiografía de los 0km en San Juan: el top 5 de los más vendidos, cuánto valen y la suba en el patentamiento

El mercado automotor dejó atrás el freno de mano y volvió a acelerar. En San Juan , 2025 cerró como el año de la recuperación para los 0km , con más ventas, más patentes y modelos que se repiten en las concesionarias como una postal conocida. Así lo reflejan los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que confirman un repunte firme tanto a nivel local como nacional.

Según el informe de ACARA, estos fueron los cinco autos y camionetas 0km más vendidos del país durante 2025:

Toyota Hilux: 30.768 unidades vendidas, con un crecimiento interanual del 6,1%.

Toyota Yaris: 30.150 unidades, con una fuerte suba del 44,5%.

Fiat Cronos: 29.905 unidades, +6,7% interanual.

Peugeot 208: 29.092 unidades, con una baja del 2%.

Ford Ranger: 24.976 unidades, +8,6%.

En San Juan, el ranking no difiere demasiado. “El orden de los más vendidos en San Juan puede variar, pero el top cinco tiene los mismos autos del nivel nacional”, explicó Javier Fornasari, representante de ACARA en la provincia, en diálogo con Tiempo de San Juan. Pick-ups y autos compactos siguen siendo los grandes protagonistas del gusto local.

Cuánto cuesta hoy un 0km

De acuerdo a un relevamiento publicado por Infobae, estos son los precios promedio a nivel nacional de los modelos líderes:

Toyota Hilux: $48.405.000

Toyota Yaris: $33.285.000

Fiat Cronos: $30.960.000

Peugeot 208: $31.140.000

Ford Ranger: $50.458.100

Valores elevados, pero que en un contexto de mayor estabilidad comenzaron a ser comparables y previsibles para los compradores.

Más patentes, más movimiento

El crecimiento también se reflejó en los registros. San Juan patentó 7.147 vehículos en 2025, lo que representa un incremento del 38,5% respecto de las 5.160 unidades de 2024.

image

A nivel nacional, se patentaron 612.178 vehículos, un 47,8% más que el año anterior, cuando se habían registrado 414.211.

Ya en noviembre de 2025, el sector mostraba señales claras de recuperación: entre enero y octubre, la provincia acumulaba 6.499 patentamientos, frente a las 4.513 del mismo período de 2024, un salto del 43,9%. En octubre, San Juan registró 620 unidades nuevas y se ubicó en el puesto 14 del ranking nacional, con el 1,2% del mercado.

Las claves del rebote

En noviembre pasado, Fornasari explicó en declaraciones radiales que, aunque el crecimiento local fue algo menor al promedio nacional, el desempeño provincial es sólido. Entre los factores que impulsaron la reactivación destacó: