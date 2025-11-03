lunes 3 de noviembre 2025

Mercado automotor

El 0km vuelve a acelerar en San Juan: del retroceso del 2024 al salto en el 2025

San Juan pasó de una caída del 6,1% en 2024 a un crecimiento del 43,9% en 2025, con más de 6.400 autos patentados hasta octubre. Todos los números

Por Elizabeth Pérez
El mercado automotor de San Juan pasó del rojo al rebote: las ventas de 0 km crecieron 44% en lo que va de 2025, impulsadas por precios estables, financiamiento y bonificaciones.

image
image

El mercado automotor de San Juan dejó atrás los números rojos del año pasado y protagoniza una recuperación marcada en 2025: dio un salto del 43,9% en patentamientos entre enero y octubre, mientras que el año pasado, en plena recesión, las ventas de 0km acumuladas en los primeros 10 meses habían caído 6,1%.

En la comparación de lo que va del año, este año se patentaron en la provincia 6.499 vehículos, frente a las 4.513 unidades del 2024.

El dato confirma una reversión total de tendencia respecto de 2024, aunque el crecimiento local sigue siendo más moderado que el del promedio nacional, que trepó 55,1% en el mismo período 2025, con 552.484 unidades patentadas en todo el país.

image

Un año de recuperación

Solo en octubre, la provincia registró 620 unidades nuevas, con una participación del 1,2% del mercado y se ubicó en el puesto número 14 del ranking nacional, en volumen, según reveló el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Javier Fornasari, representante de ACARA en San Juan, analizó el fenómeno y explicó que, aunque el repunte es muy positivo, todavía se percibe un ritmo algo menor al promedio nacional.

“San Juan creció fuerte, con casi un 44% de aumento, pero el país lo hizo al 55%. De todos modos, el desempeño provincial es muy sólido”, dijo.

Qué impulsó el rebote

El empresario destacó los factores que explican por qué, incluso con la economía golpeada, el mercado automotor logró crecer este año.

  1. PRECIOS: “Hay cierta estabilidad en los precios y una desaceleración de la inflación que permite comparar valores a lo largo del tiempo”, explicó Fornasari. Agregó que el sector comercial también tuvo un rol clave en la reactivación, porque los concesionarios están haciendo un esfuerzo muy grande en términos de bonificaciones y promociones que ayudan a traccionar las ventas.
  2. FINANCIAMIENTO: otro factor de peso es que existe financiamiento con tasas cero o subsidiadas, que “brinda una gran oportunidad para acceder a un crédito blando”.
  3. PLAN DE AHORRO: esta modalidad de compra se mantiene firme y genera un colchón de estabilidad.
  4. MAYOR OFERTA: Actualmente hay mucha más oferta de producto. Nuevas marcas y modelos generan competencia, “algo que no teníamos hace un par de años cuando la importación estaba muy restringida”, añadió.
  5. INVERSION: En un escenario económico complejo, el 0km ha vuelto a consolidarse como símbolo de inversión y confianza en el mediano plazo. Fornasari remarcó que la gente ha bajado el consumo en otros rubros y ante la incertidumbre, elige invertir en bienes durables. “Un auto 0km se percibe como una forma de resguardar valor”, indicó.

Expectativas

En definitiva, San Juan pasó de la contracción al crecimiento y aunque su avance aún es menor al promedio nacional, el salto del 44% respecto de un 2024 en rojo marca un punto de inflexión para el mercado local.

A nivel nacional, Fornasari no prevé un cierre de récords absolutos, pero sí un volumen alto y estable. “No creemos que se alcancen las 600.000 unidades al cierre del año, aunque estaremos bastante cerca. Estimamos que el volumen final representará un 50% más de ventas que el 2024”, indicó.

Su cautela se basa en la estacionalidad del mercado, ya que noviembre y diciembre no son meses de muchas ventas por cuestiones de modelo del vehículo, y recién en enero vuelve a reactivarse.

