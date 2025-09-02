En motos 0Km, San Juan pisa el acelerador en ventas mientras el país frena

Aunque agosto mostró un retroceso en la venta de motos en Argentina, San Juan volvió a destacarse como una de las provincias con mejor desempeño en el sector. Según la División Motovehículos de ACARA, en agosto se patentaron 820 motos, lo que representó un aumento interanual del 5,7% en San Juan mientras en la Nación cayó 0,5%.

A lo largo del año, San Juan ya suma 6.667 motos vendidas, frente a los 3.913 patentamientos que se habían producido vendido entre enero y agosto del año pasado, lo que representa un crecimiento interanual del 70,4%. Esto la ubica como la segunda provincia con mayor suba del país, superada solo por Santiago del Estero. Supera el promedio nacional que para el periodo se ubicó en una suba del 38.9%

Así es que la provincia integra el grupo de nueve jurisdicciones que no sufrieron caída de ventas en agosto. Estos mercados mantienen niveles de consumo estables o en alza, a contramano de la tendencia general.

Este fenómeno puede explicarse por varios factores: mejores opciones de financiamiento, necesidad de transporte económico, y el crecimiento del uso de motos para trabajo y delivery, entre otros.

A nivel nacional

image

En todo el país se patentaron 54.560 unidades en agosto, lo que significó una baja del 0,5% interanual, en comparación con las 54.833 registradas en agosto de 2024. También hubo una pequeña caída del 0,1% frente a julio pasado, cuando se habían patentado 54.599 unidades.

En los primeros ocho meses de 2025, se patentaron 415.237 unidades, un 38,9% más que en el mismo período de 2024, cuando se habían registrado 298.934.

Qué marcas lideran

Honda siguió liderando el mercado con 10.378 unidades patentadas en todo el país, seguida por Gilera con 7.300, que llegó a estar cuarta en marzo, y por Motomel, que con 7.137, desciende una posición. En el cuarto puesto está ahora Keller que con 4.808 escala un lugar y deja a Zanella que con 4.737, retrocede una posición con respecto a julio y cierra el top five.

Lógicamente también se observan cambios en cuanto al modelo más patentado y la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, con 5.327 unidades, retomó la cima por primera vez en el año y dejó a la Gilera Smash, con 5.121 segunda. Se mantiene en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 4.153, lo que hizo que la Motomel B110, con 3.614 continúe en el cuarto puesto. Otra novedad fue el ingreso al top five de la Mondial LD 110 Max, con 1.815 unidades superando a la Corven Energy 110 by Corven, con 1.723 unidades, que quedó en el sexto lugar en agosto.