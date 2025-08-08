En motos 0 km, en San Juan se vende casi el doble que en 2024: las razones del boom

Las ventas de motos cero kilómetro en San Juan están a full y aumentaron significativamente, con un crecimiento del 86% en comparación al año pasado. La gente opta por motos de baja cilindrada, como inversión frente a la inflación y como salida a los costos altos de moverse en auto.

Los datos los dio a conocer el representante de ACARA Motos San Juan , Fernando Lucero . "Los números son muy alentadores. A nivel nacional, se han patentado en el mes de julio 54.000 unidades. Esto es un 12% con respecto al mes anterior y un 33% con respecto al mismo mes del año pasado. Lo importante se da en la Ciudad de San Juan, donde en el mes de julio se patentaron 860 unidades, lo cual representa un 24% respecto al mes anterior y casi un 100% respecto al mismo mes del año pasado", aseguró el empresario en diálogo con Radio Sarmiento este viernes.

Estas cifras posicionan a San Juan por encima de la media nacional y como líder regional. "Es la provincia que más creció con respecto al año pasado", afirmó Lucero sobre el 86% registrado en el interanual.

¿Cómo se explica este fenómeno? Según el especialista se dan dos circunstancias. "Una es que venimos de un semestre desde el año pasado muy flojo el nivel de patentamiento y y se ha recuperado este año. La demanda ha sido muy importante por lo que pasó y los aumentos de combustible, aumento del transporte, el aumento de los gastos para aquellos que tienen auto. Entonces, todo eso ha hecho un combo que hace que mucha gente opte por la moto como medio de transporte", dijo.

El boom de las ventas de motos es tal que "hay modelos que no están mandando de la fábrica la cantidad necesaria que está demandando la gente". Es decir, la demanda supera la oferta. La moto más vendida es Honda, la gente se inclina por motos de marca de trayectoria para su inversión, a pesar de que presenta una diferencia de precio con las demás.

"La moto es un bien durable y, por lo tanto, es una inversión. De hecho, este aumento que estamos hablando de julio en particular, ahí estuvo interviniendo el aguinaldo seguramente. No llega a un auto, no llega otra inversión más grande e invierte en un bien durable que sabe que el día de mañana le sirve como herramienta de trabajo para movilizarse, para movilizar la familia, y por otro lado, bueno, sabes que que es una inversión que el día de mañana si la tiene que vender y la recupera", agregó.