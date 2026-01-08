Origen San Juan inauguró en Pinamar y acerca la producción local a turistas de todo el país

Con un corte de cinta que unió simbólicamente la brisa marina con el sol cuyano, San Juan inauguró anoche su espacio de promoción turística y comercial en Pinamar: “Origen San Juan”.
Origen San Juan abrió su segundo local en la noche del miércoles con la presencia del intendente de Pinamar y autoridades de nuestra provincia. El objetivo es captar a los miles de turistas para seducirlos con los paisajes, la gastronomía y los productos de la provincia.
Ubicado en un punto céntrico de Pinamar, el local se convirtió de inmediato en un atractivo para turistas que recorrían la zona, quienes comenzaron a descubrir, entre degustaciones y folletería, los atractivos de la provincia que se presenta como una alternativa vigorosa y distinta.
La apertura de “Origen San Juan” en Pinamar marca un precedente. Se trata de una de las primeras veces que una provincia del interior instala una “embajada” turístico-comercial permanente en un destino de veraneo tradicionalmente competidor.
Los turistas podrán degustar y adquirir productos locales como vinos, aceites de oliva, dulces regionales y pistachos, entre otros elaborados característicos de la provincia.
La inauguración contó con la presencia del intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, y las instalaciones fueron bendecidas por el sacerdote a cargo de la parroquia de esa comuna.
Por el Gobierno de San Juan estuvieron el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; y el presidente de Fiduciaria San Juan, Gustavo Gelusini.
FUENTE: Sí San Juan