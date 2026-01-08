jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Promoción en la Costa Atlántica

Origen San Juan inauguró en Pinamar y acerca la producción local a turistas de todo el país

Origen San Juan abrió su segundo local en la noche del miércoles con la presencia del intendente de Pinamar y autoridades de nuestra provincia. El objetivo es captar a los miles de turistas para seducirlos con los paisajes, la gastronomía y los productos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con un corte de cinta que unió simbólicamente la brisa marina con el sol cuyano, San Juan inauguró anoche su espacio de promoción turística y comercial en Pinamar: “Origen San Juan”.

Lee además
Parte de la delegación de San Juan en su llegada a Jesús María.
Destacada representación

San Juan echa a volar una nueva ilusión en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María
tras sus vacaciones en san juan, fabri perez volvio a estudiantes y ya puso primera con la pretemporada
Fútbol

Tras sus vacaciones en San Juan, Fabri Pérez volvió a Estudiantes y ya puso primera con la pretemporada

Ubicado en un punto céntrico de Pinamar, el local se convirtió de inmediato en un atractivo para turistas que recorrían la zona, quienes comenzaron a descubrir, entre degustaciones y folletería, los atractivos de la provincia que se presenta como una alternativa vigorosa y distinta.

La apertura de “Origen San Juan” en Pinamar marca un precedente. Se trata de una de las primeras veces que una provincia del interior instala una “embajada” turístico-comercial permanente en un destino de veraneo tradicionalmente competidor.

Los turistas podrán degustar y adquirir productos locales como vinos, aceites de oliva, dulces regionales y pistachos, entre otros elaborados característicos de la provincia.

La inauguración contó con la presencia del intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, y las instalaciones fueron bendecidas por el sacerdote a cargo de la parroquia de esa comuna.

Por el Gobierno de San Juan estuvieron el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; y el presidente de Fiduciaria San Juan, Gustavo Gelusini.

FUENTE: Sí San Juan

Temas
Seguí leyendo

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Atención: por la lluvia, suspendieron las Colonias de Verano en algunos departamentos

Lluvia de vacaciones en San Juan: mirá cómo están las rutas en las distintas zonas de la provincia

Con lluvia ¿y frío?: así estará el tiempo este jueves en San Juan

En San Juan marcharán contra el operativo estadounidense en Venezuela: "El objetivo de Trump..."

¡Se largó con todo! En video, así llovió en San Juan

El SEC respondió: qué rubros no pagaron el aguinaldo, el sector más preocupante y qué pasó con el bono

El mapa nacional de despidos, suspensiones y retiros: qué lugar ocupa San Juan y las empresas afectadas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fortisimo temblor sacudio el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una molotov
En la audiencia

Crimen en Pocito: la defensa de Lara denunció un ataque previo del fallecido con una "molotov"

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Por Elizabeth Pérez
El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia
Lo último

El automovilista que chocó en Rivadavia y que se quejó antes de escapar, se puso a disposición de la Justicia

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Un fuerte chaparrón con caída de granizo en algunas zonas, sorprendió a San Juan este jueves por la mañana.
Antes del mediodía

Granizo y un fuerte chaparrón sorprendieron a parte del Gran San Juan este jueves