Bajo algunas nubes, mirá cómo estará el tiempo este miércoles en San Juan

Se espera un miércoles con algunas nubes en San Juan.

Este miércoles será una jornada más agradable que las anteriores en materia de tiempo en San Juan, según indica en su pronóstico el Servicio Meteorológico Nacional.

El día comenzó con una temperatura mínima que rondó los 19 grados, el cielo ligeramente nublado y viento del Sur a razón de 15 kilómetros en la hora.

Para la tarde, se prevé una temperatura máxima de 29 grados, con el cielo parcialmente nublado y una brisa del Oeste.

En cuanto a la noche, podrían registrarse algunas tormentas aisladas en distintas zonas de la provincia.

Para lo que resta de la semana se espera condiciones similares, con algunas nubes como factor común y máximas que rondarán los 30 grados.