martes 24 de febrero 2026

Buenos Aires

Scioli y Brom acompañaron el operativo de traslado de animales rescatados del ex zoológico de Luján

Dos osos y una tigresa fueron reubicados en santuarios especializados de Europa como parte de una misión de emergencia de FOUR PAWS, en articulación con el Gobierno nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, acompañaron hoy el inicio del traslado internacional de tres animales rescatados del ex zoológico de Luján, en el marco de la misión de emergencia que lleva adelante la organización global de bienestar animal Four Paws.

Se trata de los osos Gordo y Florencia, y la tigresa Flora, quienes partieron esta mañana en un vuelo de carga hacia sus nuevos hogares en santuarios especializados de Europa. Los osos serán recibidos en el Bear Sanctuary Belitsa, en Bulgaria, mientras que la tigresa será trasladada al Felida Big Cat Sanctuary, en los Países Bajos.

Scioli expresó “Agradezco especialmente a Amir Khalil y a las embajadas de Austria, Bulgaria y Países Bajos por el compromiso con el bienestar animal y el respaldo a la Argentina en este gran operativo”, “… recién tuve la oportunidad de darle la despedida simbólica a los osos y a la tigresa Flora. Para nosotros esto no es un programa más de la agenda ambiental, sino que al máximo nivel del Gobierno, nuestra secretaria general de la Presidencia, Karina Milei tiene un fuerte compromiso personal en esta causa tan noble, ya que ella nos motiva y nos guía con estos objetivos. Y Argentina es protagonista de un récord mundial, cuando lleguemos a completar el traslado y reubicación en santuarios de estos 60 grandes felinos”.

Por su parte, Brom destacó el gran trabajo en equipo, “también debo decir que hemos recibido el aporte económico, pero sobre todo el sacrificio por parte de los profesionales que, con su ciencia, con su arte, y fundamentalmente el compromiso de entrega y vocación, que es lo más importante en la vida, para que cosas como esta pasen y lleguen a buen puerto”.

El operativo se enmarca en una misión de emergencia a gran escala iniciada tras la evaluación veterinaria realizada en noviembre de 2025, cuando un equipo internacional de expertos examinó a más de 60 grandes felinos y dos osos que permanecen en el predio, cerrado desde 2020. Durante esa instancia se determinó que Gordo, Florencia y Flora requerían atención prioritaria e inmediata.

Florencia, de 17 años, vivía en un recinto de hormigón con condiciones inadecuadas para su bienestar. Gordo, de 16 años y con un peso de 350 kilogramos, presentaba obesidad severa y permanecía confinado en una jaula de dimensiones reducidas. En el caso de Flora, de 10 años, los veterinarios detectaron uñas severamente encarnadas que le provocaban dolor crónico y le dificultaban caminar, por lo que fue sometida a una cirugía de urgencia, además de la extracción de un colmillo fracturado.

Durante la misión sanitaria se procedió a la colocación de microchips, vacunación y desparasitación de los animales examinados, así como a la implementación de mejoras temporales en sus recintos mientras se avanzaba en las soluciones de reubicación.

El veterinario Amir Khalil, quien lidera la misión de Four Paws en Argentina, explicó que los tres animales fueron entrenados para ingresar voluntariamente a sus cajas de transporte, lo que permitió realizar el traslado sin anestesia y con bajos niveles de estrés. “No vemos la hora de que redescubran la alegría y el juego en sus nuevos hogares”, señaló.

Por su parte, desde la organización destacaron que este traslado representa un paso clave dentro de un proceso más amplio que incluye la búsqueda de soluciones definitivas para los grandes felinos que aún permanecen en el ex zoológico. La iniciativa forma parte del Memorando de Entendimiento suscripto entre Four Paws y el Gobierno argentino, que contempla acciones conjuntas para fortalecer los estándares de bienestar animal.

Con este operativo, la Argentina da un nuevo paso en la articulación con organizaciones internacionales especializadas para garantizar condiciones adecuadas de cuidado y protección de la fauna silvestre, consolidando una agenda de trabajo orientada a soluciones estructurales y sostenibles en materia de bienestar animal.

Estuvieron presentes el embajador de Austria, Gerhard Meyer; el embajador de Bulgaria, Stoyan Mihaylov; y el representante de Asuntos Agrícolas de Países Bajos, Lucas Du Pré.

Por parte de la Subsecretaría de Ambiente, asistieron Candela Nassi, directora nacional de Evaluación y Control Ambiental; Paula Monteserin, directora de Articulación Ambiental y Miguel Alfaro Romero.

Participaron del encuentro representantes del Municipio de Luján y los equipos profesionales y técnicos de Four Paws, de Argentina Cargas, de Aeropuertos Argentina.

