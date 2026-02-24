martes 24 de febrero 2026

Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Veladero se destacó como el emprendimiento con mayor exportaciones de todo el país durante enero. Los principales destinos fueron India y Suiza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
minería

Las exportaciones mineras de San Juan tuvieron un incremento del 29% en enero de 2026 en comparación al mismo mes de 2025. Por otra parte, representaron el 94,9% del comercio exterior de la provincia, experimentando una leve suba en su participación en relación al año pasado. Los principales destinos de comercialización fueron la India y Suiza.

Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación, la minería aumentó levemente su participación en las exportaciones provinciales, que pasaron de acumular el 94,3% de las ventas totales al exterior en enero de 2025 (cuando la minería sanjuanina exportó USD 180 millones) a alcanzar el 94,9% en el mismo mes de 2026.

El documento señaló que en enero las exportaciones mineras alcanzaron los USD 232 millones en valor FOB, creciendo un 29,0% respecto a enero de 2025. Se trata del segundo mes con mejor performance desde 2023, debido a que en agosto de 2024 se exportaron USD 305 millones. Respecto a la composición de los minerales exportados, el oro es el que tiene mayor incidencia en la canasta total. En enero de 2026 ese metal representó el 99,4% de las ventas mineras al exterior de la provincia, seguido por las cales con un 0,4% y el resto con un 0,2%.

Los principales destinos de comercialización fueron India con un 66,6%, Suiza con un 29,6% y el resto con un 3,8%. Cabe destacar que Veladero lidera como el principal emprendimiento exportador durante el primer mes del año, consolidando su importancia entre los yacimientos más productivos del territorio nacional.

Las exportaciones mineras récord a nivel nacional

En el país, el comercio exterior de minerales experimentó un crecimiento récord, de acuerdo a datos oficiales. En total, las exportaciones totalizaron USD 812 millones valores FOB, lo que equivale a un aumento interanual en valores del 82,1% para el mes de enero. Además, el informe indicó que este valor se sitúa un 168,4% por encima del nivel promedio de 2010-2025 para dicho mes. Del total exportado por la minería en enero, el 98,9% fue explicado por cinco provincias: Santa Cruz (49,2%), San Juan (28,5%), Jujuy (9,8%), Catamarca (6,1%) y Salta (5,3%).

Del total exportado durante enero de 2026, USD 707 millones correspondieron a minerales metalíferos, lo que representó un aumento interanual del 86,8% respecto al mismo mes de 2025 para esta categoría. Esta clase de productos representó el 87,0% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con USD 581 millones (71% del total exportado) y la plata con USD 116 millones (14% del total). Los restantes USD 10 millones (1,3% del total exportado) fueron explicados por otros minerales metalíferos (plomo mayormente).

Para el caso del litio, en enero se exportó un total de USD 96 millones, lo que implicó un crecimiento interanual en los montos exportados del 74,5%, marcando el récord histórico de exportaciones para el mes analizado. En dicho mes el litio, de acuerdo a los minerales más exportados, ocupó la posición número tres, descendiendo respecto al mes anterior, donde ocupaba la posición número dos. Así, el litio explicó el 11,9% de las exportaciones mineras totales en el mes bajo análisis.

