El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450

La cotización del dólar blue en San Juan cerró este lunes a $1.350 para la compra y $1.450 para la venta.

En tanto, las pizarras del Banco Nación señalaron que el precio del dólar quedó a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta.

El dólar mayorista retrocedió $5,5 a $1.370,5 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy es de $1.600,66, alcanzó un 16,8%, su nivel más alto desde el 1 de julio de 2025. En el segmento contado, el volumen operado fue superior a los u$s360,9 millones.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con mayoría de bajas por hasta el 1,2%. En ese contexto, el mercado 'pricea' que el tipo de cambio mayorista se ubicará a $1.374,5 a fines de febrero. En tota, se operaron futuros por u$s1.181 millones.

En el sector minorista, el tipo de cambio cotiza a $1.399,8, según el promedio de entidades del Banco Central (BCRA). En tanto, el dólar cerró en el Banco Nación (BNA) a $1.390 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.807.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue retrocede a $1.420, de acuerdo al relevamiento en las cuevas de la city porteña, mientras que el dólar cripto opera en $1.441,87, según Bitso. En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP cae a los $1.392,16 y el contado con liquidación (CCL) sube a $1.439,95.