lunes 23 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Fin de la crisis?

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

La firma, que cuenta con 296 empleados, venía registrando atrasos en la liquidación de haberes. La firma pasó a manos del empresario bonaerense Juan Carlos Crovella -vinculado al sector alimenticio- desde fines de 2025 y la transición no deja de ser turbulenta.

Por Juan Ortiz
Dilexis

Dilexis

La reciente compra de la fábrica de galletitas Dilexis empezó a mostrar sus primeros efectos dentro de la planta. Fuentes del Ministerio de Producción del gobierno provincial informaron que se avanzó en la normalización de los haberes del personal, luego de un período marcado por demoras en los pagos.

Lee además
La banda cambiaria del dólar amplió sus márgenes.
Mercado financiero

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450
entre aplausos, asi fue el ingreso del primer camion con minerales desde hualilan a casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

La fábrica, que cuenta con 296 empleados, venía registrando atrasos en la liquidación de salarios y, en este sentido, el cambio de dueño significó un alivio para los trabajadores. La firma pasó a manos del empresario bonaerense Juan Carlos Crovella -vinculado al sector alimenticio- desde fines de 2025 y la transición no deja de ser turbulenta.

Según explicó Alejandro Martin, secretario de Industria a Tiempo de San Juan, no se trataba de deudas prolongadas, sino de demoras de varios días respecto de los plazos habituales fijados por ley.

“El esquema de pago se mantenía, pero no siempre se cumplía con la fecha correspondiente al quinto día hábil, como establece la normativa laboral. Los haberes se cancelaban días después”, indicó.

Las dificultades también impactaban en otros conceptos salariales. En algunos casos, los pagos se realizaban de forma fraccionada y el aguinaldo llegó a liquidarse en cuotas, una modalidad que reflejaba la situación financiera que atravesaba la firma.

Según precisó el funcionario, el proceso de regularización comenzó en enero, en coincidencia con el desembarco del nuevo grupo inversor. “Desde las últimas semanas se observa una normalización en los tiempos de pago”, señaló en un contexto de mayor tranquilidad.

Dilexis arrastraba problemas operativos desde hacía varios años, en un escenario que había generado incertidumbre interna y preocupación entre los trabajadores.

Antes del paso de timón, parte del paquete accionario estaba distribuido entre inversores privados, entre ellos Alejandro Ripani, referenciado en la industria alimenticia por su vínculo con Tía Maruca, y el grupo Argen San.

La situación en la que se encontraban estaba afectada principalmente por la caída del consumo y la dificultad para afrontar gastos corrientes, como la energía, con compromisos por varios millones de pesos.

La historia de la firma muestra que los vaivenes financieros no son nuevos. En 2022 la empresa estuvo al borde de la quiebra, situación que derivó en un acuerdo de refinanciación que permitió sostener alrededor de 350 puestos de trabajo. Previamente, en 2019, la compañía había recortado contratos y convocado a concurso preventivo de acreedores en medio de un escenario marcado por deudas millonarias.

Desde el Gobierno provincial indicaron que acompañarán esta fase de la compañía, en función de su impacto productivo y laboral. En paralelo, se espera que en las próximas semanas la firma avance con la comunicación formal del cambio de mando y los lineamientos operativos previstos para la planta.

Temas
Seguí leyendo

Cancelaron la venta de un supermercado con sede en San Juan y ahora piensan en un plan para crecer en el país

Las acciones y los bonos argentinos retoman las bajas condicionados por Wall Street

Advierten en San Juan sobre el top 5 de los artefactos que más energía consumen en verano

El Bitcoin cae 3% y acumula una pérdida del 25% en un mes

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1.000.000

Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Anses publicó el cronograma de pagos de marzo 2026: cuándo arranca el calendario

Construir en San Juan: el m2 ya supera los $1.400.000 y lo "no tradicional" sigue sin convencer

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Para febrero de 2026, en San Juan, el valor del metro cuadrado para una vivienda tradicional de 77,1 metros cuadrados se ubicó en $1.421.962,92.
Precios y tendencias

Construir en San Juan: el m2 ya supera los $1.400.000 y lo "no tradicional" sigue sin convencer

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.
Mirá las imágenes

Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Educación

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Educación

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Tribunales

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: Este golpe me podría haber costado la vida
Fútbol sanjuanino

Rompió el silencio el jugador herido de López Peláez: "Este golpe me podría haber costado la vida"

Te Puede Interesar

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero
En Capital

Caen dos sujetos que robaron a un repartidor de DiDi y lo amenazaron con un cuchillo tumbero

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha
Antecedente

El jugador golpeado de López Peláez y el violento hecho que protagonizó adentro de una cancha

¡Te quiero demasiado, viejo carolo!: el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía
Dolor

"¡Te quiero demasiado, viejo carolo!": el mensaje de la ex Reina del Sol a su padre fallecido trágicamente en Santa Lucía

La banda cambiaria del dólar amplió sus márgenes.
Mercado financiero

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450